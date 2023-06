Brozovic via dall’Inter, è arrivata l’offerta

Marcelo Brozovic via dall’Inter è un’ipotesi concreta: è arrivata anche l’offerta che può convincere i nerazzurri

Marcelo Brozovic via dall’Inter. L’ipotesi, che balena ormai da gennaio, può trovare concretezza nelle prossime settimane.

Il centrocampista croato, protagonista con la Nazionale nella Nations League, può lasciare Milano e l’Italia per trasferirsi in Arabia Saudita. Continua la spesa del club arabi in tutta Europa e il prossimo colpo potrebbe essere proprio Brozovic. Dell’interesse dell’Al Nassr si parla da tempo, ma ora la squadra – che ha nelle proprie fila anche Cristiano Ronaldo – avrebbe presentato una proposta formale ai nerazzurri.

Stando a quanto riporta ‘Sky Sport’, il club saudita ha offerto 15 milioni di euro all’Inter per il 30enne di Zagabria. Una proposta che Marotta sarebbe pronto ad accettare: toccherà quindi al calciatore decidere se dire sì alla proposta araba (e al ricco ingaggio) oppure continuare a giocare in un campionato di livello più importante.

L’Al Nassr offre 15 milioni per Brozovic

La scelta spetterà quindi al centrocampista croato che, a gennaio, è stato al centro di una trattativa con il Barcellona per uno scambio con Kessie. Un’ipotesi che potrebbe tornare di attualità nelle prossime settimane, qualora Brozovic dovesse declinare l’offerta dell’Al Nassr.

Un’eventuale cessione potrebbe favorire la trattativa per Frattesi che, come raccontato da Calciomercato.it, piace anche a Juventus e Roma. Tutte e tre le società lavorano all’inserimento di una contropartita per abbassare l’esborso economico.