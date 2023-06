Benitez sta per tornare in panchina: accordo ad un passo

Benitez sta per tornare ad essere protagonista nel calcio; l’ex tecnico del Napoli è pronto per iniziare una nuova avventura in panchina

Allenatore che, in carriera, ha vinto trofei importanti come la storica ed incredibile Champions League alla guida del Liverpool quando, nel giro di sei minuti, recuperò tre gol al Milan per poi andare a vincere la competizione ai calci di rigore. Una serata indimenticabile per un tecnico che, ovunque è andato, ha sempre dimostrato le proprie qualità e ha dato una precisa impronta tattica.

La sua ultima esperienza, sulla panchina dell’Everton, non è andata nel migliore dei modi con il tecnico esonerato a gennaio 2022 dopo una serie di risultati negativi che avevano fatto precipitare il club inglese in classifica. L’allenatore, da quel momento, non ha avuto nessuna possibilità per rimettersi in gioco e prendersi la sua rivincita; nel recente passato si era anche parlato di un possibile ritorno al Napoli dove aveva vinto una Supercoppa italiana e una Coppa Italia.

Come sappiamo i partenopei hanno deciso di virare su Rudi Garcia che, dopo l’esperienza a Roma, è tornato in Serie A per una sfida non semplice con la squadra campione d’Italia e con l’obiettivo di confermarsi e provare ad arrivare in fondo alla prossima Champions League. Per Benitez, però, si è aperta la possibilità di tornare ad allenare in una panchina importante del calcio europeo.

Benitez, la Liga nel suo futuro: vicino l’accordo con il Celta Vigo

Secondo quanto riportato da Relevo, Benitez è ad un passo dal firmare con il Celta Vigo; dopo la sua avventura, non fortunata con l’Everton, il tecnico è pronto a vivere una nuova esperienza. Il club spagnolo, nell’ultima stagione in Liga, ha chiuso il campionato al tredicesimo posto riuscendo ad ottenere la salvezza. Nella prossima stagione, il Celta Vigo vuole migliorare la sua posizione in classifica e vivere una stagione con qualche ambizione superiore alla permanenza in Liga.

Il Celta Vigo vuole rilanciarsi, Benitez ha tutto l’interesse per tornare ad allenare a grandi livelli; la sfida in Liga è tanto interessante quanto complicata. L’accordo si potrebbe chiudere nei prossimi giorni con l’ex allenatore del Napoli pronto a tornare ad allenare a grandi livelli. Il tecnico, una volta ufficializzato il suo passaggio al Celta Vigo, avrà sicuramente un ruolo fondamentale anche dal punto di vista del mercato dove le sue indicazioni potranno dare una precisa indicazione a quello che farà il club spagnolo da qui all’inizio della prossima stagione.