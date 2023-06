Umtiti può restare in Serie A: occhio alla maxi-offerta

Anche Samuel Umtiti finisce nel mirino del calcio saudita: il difensore francese tra Lecce, Barcellona e una nuova possibilità

Il futuro di Samuel Umtiti resta tutto da scrivere: dopo l’ottima stagione con la maglia del Lecce, il difensore francese tornerà al Barcellona, ma potrebbe essere solo di passaggio in terra catalana.

Venticinque presenze, continuità di rendimento e una salvezza raggiunta senza grandi patemi d’animo. La stagione di Samuel Umtiti con la maglia del Lecce ha rilanciato le ambizioni del difensore classe ’93, il cui contratto resta di proprietà del Barcellona, con un accordo in scadenza il 30 giugno 2023. Diversi i club sulle tracce del giocatore francese, finito nel mirino anche di Inter e Lione.

Non è finita qui: nelle ultime ore, sarebbe emerso anche l’interesse di una compagine dell’Arabia Saudita che sarebbe interessata ad ingaggiare Samuel Umtiti. Un’opzione che il giocatore potrebbe non scartare a priori e che potrebbe trovare il pieno gradimento del Barcellona davanti alla possibilità di monetizzare dalla cessione del difensore originario del Camerun.

Umtiti tra Inter e Lione: spunta anche un club saudita

Il Barcellona, dunque, potrebbe dare il via libera alla cessione di Samuel Umtiti al club saudita interessato alle sue prestazioni, ma chiaramente tanto dipenderà dalla volontà del calciatore che potrebbe aver voglia di continuare a giocare in Europa, magari all’Inter o tornando in Francia.

La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro, ma il Barcellona – in caso di cessione in Arabia Saudita – potrebbe provare ad alzare la richiesta economica. Diverso sarebbe il discorso nel caso in cui dovesse essere l’Inter a fare un tentativo per Samuel Umtiti, autore di una positivissima stagione in Serie A nel corso della quale ha ritrovato continuità anche, e soprattutto, sotto il profilo atletico. Una potenziale occasione di mercato, con la sempre presente ipotesi Arabia Saudita in agguato.