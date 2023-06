Ultimatum alla Juve: rinnovo se Allegri viene esonerato

Oggi è l’ultimo giorno utile per il rinnovo. Nel mirino c’è sempre lui, il tecnico bianconero corteggiato dall’Al-Nassr ma confermato dal club bianconero

Il mercato della Juventus è ufficialmente partito. Da Kulusevski a Milik, passando per Milinkovic-Savic, i bianconeri si muovono nonostante rimanga bloccato l’arrivo di Giuntoli. Il Ds ora è Manna, ‘soggetto’ ai desideri della proprietà – che punta a tagliare il monte ingaggi e, contemporaneamente, a ringiovanire la rosa – ma anche a quelli di Massimiliano Allegri.

Corteggiato dagli arabi dell’Al-Nassr dove gioca Cristiano Ronaldo, il tecnico è stato confermato dal club (soprattutto per via di un contratto onerosissimo in scadenza nel 2025) andando ‘contro’ il volere della stragrande maggioranza dei tifosi. Per non dire tutti. L’avversità ad Allegri del popolo bianconero è stata ribadita proprio in queste ore, sui social.

Su Twitter gli juventini si sono letteralmente scatenati sotto al post pubblicato dal profilo ufficiale del club, che ha come oggetto il rinnovo dell’abbonamento all’Allianz Stadium.

𝐋𝐀𝐒𝐓 𝐂𝐀𝐋𝐋 🎟️ Ultimo giorno per il rinnovo dell’abbonamento confermando il proprio posto! 🏟️ — JuventusFC (@juventusfc) June 19, 2023

Oggi è l’ultimo giorno per la sottoscrizione, coi tifosi che hanno colto l’occasione ponendo un vero e proprio ultimatum alla società.

Un ultimatum esplicito – ricomparsi gli hashtag #AllegriOut e #ONoiOAllegri – del tipo ‘rinnoviamo l’abbonamento se mandate via Allegri’.

Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it:

Last Call 📞 #AllegriOut abbonamento si#allegriin abbonamento no 👎 Grazie 🙂 — Mahmoud Fahd (@mahmoudfahd87) June 19, 2023

Tempo scaduto ⌛️. Dopo oltre 40 anni continui di abbonamento quest’anno s’interrompe la mia serie. Fa male pensare a quello che eravamo e non siete più. Non so come, ma torneremo e tornerò, non così. — Panoz (@panoz4ever) June 19, 2023

pic.twitter.com/9uyu1r4wEP — Abed Allateef J U V E (@Abedsalem) June 19, 2023

vergognatevi, continuate così e vedrete lo stadium vuoto — yass⚡️ (@yassz01) June 19, 2023

Togliete allegri e rivedrete lo stadio pieno, facile..

Sta rovinando vlahovic, locatelli, chiesa…..juve svegliatiiii — Luca Bucci (@lucabucci045) June 19, 2023

Cacciate Allegri e forse qualcuno si abbonerà. — CesareCe    (@CesareCe) June 19, 2023

Last call: esoneratelo! — Francesco Caliari (@franksherl0ck) June 19, 2023