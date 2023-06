Stipendi giocatori Serie C, quanto guadagnano i calciatori in Lega Pro? Le cifre

Quanto guadagna un giocatore di Serie C in Italia? Ecco le cifre che girano mediamente nell’ex Lega Pro, la terza serie di calcio.

Tutti noi siamo soliti pensare ai calciatori come dei veri e propri Vip, con uno stipendio mostruoso ed un conto in banca a sette zeri. Per alcuni è sicuramente così, tuttavia ce ne sono altri che guadagnano delle cifre decisamente minori.

In Serie C, l’ex Lega Pro, gli ingaggi sono sicuramente sopra alla media italiana, tuttavia non stiamo di certo parlando di contratti milionari, con qualche piccola eccezione.

Quanto guadagna un giocatore di Serie C?

La risposta è: dipende. Ci sono giocatori che guadagnano cifre decisamente importanti, ma sicuramente molto lontani dai top al mondo. Una doverosa premessa va fatta: a differenza di Serie A e Serie B, in Serie C ci sono dei limiti molto più stringenti in base all’età del calciatore.

Essendo tuttavia dei professionisti, a differenza della Serie D che viene ancora considerata lega dilettantistica, gli ingaggi (e di conseguenza gli sponsor) sono sicuramente migliori.

Stipendio medio calciatore Serie C (quanto prende all’anno)

In media un giocatore di Lega Pro in Italia guadagna circa dai 20 ai 100 mila Euro all’anno lordi. Ovviamente ci sono tutte le dovute eccezioni, come ad esempio i calciatori di proprietà di club di Serie A (come ad esempio Juventus, Milan, Inter ecc) che mandano in prestito in Lega Pro i propri calciatori per fare esperienza.

In quel caso l’ingaggio potrebbe essere più elevato in quanto, ad esempio, parte del loro stipendio viene sborsato dalla squadra proprietaria del cartellino del ragazzo.

Quanto prende un calciatore di Serie C al mese?

Lo stipendio medio di un calciatore di Serie C si aggira intorno ai 5000 Euro al mese, ma ovviamente ci sono le dovute eccezioni che potrebbero far oscillare verso l’alto questa cifra.

Chi è il giocatore più pagato in Serie C?

Il giocatore più pagato della Serie C dovrebbe essere Pietro Iemmello, bomber del Catanzaro con un passato anche in Serie A tra Benevento e Sassuolo. Per lui, attaccante da oltre 30 gol a stagione in Serie C, c’è uno stipendio di circa 300mila Euro all’anno lordi ma, come detto, si tratta di una vera e propria eccezione alla regola.

Giocatore meno pagato in Serie C

Non ci sono dati ufficiali riguardo a quale sia il calciatore meno pagato della Lega Pro, tuttavia lo stipendio dovrebbe aggirarsi intorno ai 18mila Euro netti all’anno.

Stipendio massimo Serie C: il monte ingaggi

Non esiste uno stipendio massimo in Serie C per quanto concerne il monte ingaggi, tuttavia bisogna considerare il fatto che gli sponsor, a differenza della Serie A e della Serie B, sono decisamente inferiori e, di conseguenza, anche gli ingaggi.

Stipendio minimo Serie C

Lo stipendio minimo di un giocatore di Serie C è di 26.664 Euro lordi ovvero 18.670,84 euro netti.