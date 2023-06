Ripescaggio e campionato nel caos: salta la cessione del club

Erano state avviate le trattative per la cessione della società: tutto bloccato, c’è la speranza di ripescaggio. Campionato in tilt

Vende, anzi no. Massimo Cellino per il momento non dà il via libera alla cessione del Brescia, in attesa del verdetto sul caso Reggina

Le ‘Rondinelle’ conservano una speranza di riammissione in Serie B, dopo la retrocessione sul campo nel doppio spareggio perso – con tanto di caos nel finale di partita dal ‘Rigamonti’ nel match di ritorno – contro il Cosenza. La vendita della società lombarda sembrava ben avviata, con Cellino che aveva dato mandato agli advisor di Pirola Corporate Finance di trovare degli acquirenti, preferibilmente americani, per cedere le quote del Brescia e definendo solo in un secondo momento la cifra richiesta (che si aggirerebbe sui 20 milioni di euro).

Brescia, Cellino per ora non cede il club: attesa per il caso Reggina

Le trattative per adesso si sono interrotte, il perché è presto detto: Cellino nutre delle speranze sulla riammissione del Brescia nel campionato cadetto e aspetta l’evolversi della situazione sulla vicenda della Reggina.

“Vendere il Brescia? Prima voglio vedere come finisce il caso Reggina, poi potrò essere più chiaro“, le dichiarazioni telegrafiche rilasciate al quotidiano ‘Brescia Oggi’ del patron delle ‘Rondinelle’. La Reggina per il momento si è vista omologare dal Tribunale di Reggio Calabria la richiesta di stralcio del debito per il 95% – circa 15 milioni di euro – della somma da versare all’Erario. Da ambienti vicini alla società calabrese filtra comunque fiducia sul versamento degli 8 milioni, entro il prossimo martedì, decisivi per l’iscrizione al prossimo torneo di Serie B. Una situazione, inoltre, che potrebbe creare non pochi problemi per la composizione dei calendari e del normale inizio del campionato. Cellino intanto non si arrende e vuole vederci chiaro, prima di farsi da parte e cedere il Brescia.