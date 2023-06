Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 19 giugno

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, lunedì 19 giugno 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 19 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

“Frattesi pronto per l’Inter”: così apre la Gazzetta dello Sport dopo il primo gol in Nazionale del centrocampista del Sassuolo. Ha l’accordo col club nerazzurro: “E’ il momento di crescere”. “Juve, ci sono“, Milinkovic vuole la ‘Vecchia Signora’, Allegri lo insegue da anni. Un futuro più azzurro: tre gol all’Olanda, Mancini si tira su con super Dimarco. Garcia, da Spalletti a Rudi: diversi in tutto (non nel nel gioco).

L’apertura del Corriere dello Sport: “La chiave Juve“, Rabiot è la prima scelta di Allegri e condiziona il mercato. Max punta alla conferma del francese, Milinkovic tra le alternative ma prima di lui c’è un Mister X. “Italia, un sorriso“: gli Azzurri chiudono terzi dopo il successo sull’Olanda. “Napoli, Rudy Day“: De Laurentiis presenta il dopo Spalletti. Rivera Golden Old Boy: a 80 anni Rivera si sogna allenatore.

“Buongiorno Chiesa!“: Tuttosport dedica la prima pagina ai due giocatori di Torino e Juventus, protagonisti in Nazionale. Gran debutto del granata, ingresso e gol dello juventino: applausi. Fasce Juve: incontro per Parisi, priorità terzino. Fasce Toro: riecco Piton, c’è Bellanova. Lecco, è uno sballo storico: in B dopo 50 anni ribaltando il Foggia.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di lunedì 19 giugno

La rassegna stampa dei quotidiani all’estero, con il successo della Spagna in Nations League che si prende le prime pagine nel paese iberico.

“Campeones otra vez“, titola il quotidiano AS. Le ‘Furie Rosse’ superano alla lotteria dei rigori la Croazia e conquistano la loro prima Nations League. Decisivo il tiro dal dischetto di Carvajal e le parate di Unai Simon. A Bola, in Portogallo, apre invece con il mercato: “Benfica seduz Di Maria“, le ‘Aquile’ tentano l’ex Juventus e sognano il ritorno a Lisbona. Il piano per convincere il ‘Fideo’ a tornare al Benfica.