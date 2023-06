Mathias Pogba, chi è il fratello di Paul Pogba? La lite furibonda che li ha divisi

Tutto quello che dobbiamo sapere su Mathias Pogba; stiamo parlando del fratello di Paul Pogba, centrocampista in forza alla Juventus.

La scorsa estate la Juventus ha acquistato, a parametro zero, Pogba; l’idea era di avere un giocatore in grado di cambiare, completamente, il centrocampo bianconero. Le cose sono andate in maniera decisamente diversa; il francese non è riuscito a fornire il giusto contributo a causa di diversi problemi fisici.

Il primo nel corso della preparazione estiva che lo ha costretto a saltare diverse partite tra cui il Mondiale in Qatar con la sua Francia; successivamente Pogba ha avuto un nuovo infortunio prima del match con la Sampdoria e, nel corso della gara casalinga con la Cremonese (dove era tornato titolare) ha dovuto alzare bandiera bianca dopo pochi minuti del primo tempo.

Una stagione decisamente negativa per il centrocampista francese che ha un solo obiettivo: sfruttare i mesi prima dell’inizio della prossima stagione per tornare al meglio della condizione fisica. Ora, però, andiamo a parlare del fratello di Pogba, Mathias.

Caratteristiche fisiche Mathias Pogba

Il fratello di Pogba è alto un metro e novantaquattro; una caratteristica decisamente importante per un centravanti perché gli permette di essere imponente dal punto di vista fisico e, soprattutto, nel gioco aereo.

Come gioca Mathias Pogba

Stiamo parlando di un centravanti, la classica prima punta che ama essere al centro dell’aera di rigore per sfruttare il lavoro dei propri compagni di squadra e poter far male alle difese avversarie.

Piede preferito Mathias Pogba

Paul utilizza, indistintamente, entrambi i piedi; discorso completamente diverso per Mathias Pogba. Il fratello del centrocampista della Juventus, infatti, ama utilizzare il piede destro.

Ruolo Mathias Pogba

Mathias Pogba è un centravanti; ruolo completamente diverso da quello del fratello che, invece, gioca come mezzala di un centrocampo a tre con la possibilità (in caso di necessità) di andare a fare il trequartista.

Carriera Mathias Pogba

Attualmente svincolato, Mathias Pogba non ha avuto la stessa carriera del fratello; Pogba, infatti, gioca nella Juventus dopo aver vestito la maglia del Manchester United, due delle squadre più importanti a livello europeo.

Discorso completamente diverso per il classe 1990 che, dopo aver militato nelle giovanili del Celta Vigo, è andato al Quimper Cornouaille, squadra francese. Successivamente la carriera di Mathias Pogba fatica a spiccare il volo con il giocatore che non ha mai l’occasione per il definitivo salto di qualità. Sono quarantaquattro i gol messi a segno nel corso della sua carriera; non proprio numeri esaltanti per chi, di mestiere, fa il centravanti

Somiglianze con il fratello

Poche le somiglianze tra i due Pogba; Paul è francese mentre il fratello gioca per la nazionale della Guinea essendo nato a Conarky (capitale della Repubblica di Guinea).

Altra differenza riguarda il ruolo dal momento che il giocatore della Juventus è un centrocampista mentre il fratello è un centravanti. Paul usa entrambi i piedi mentre Mathias predilige il destro. L’unica somiglianza è nell’altezza con entrambi i giocatori che superano il metro e novanta.

Possiamo dire, senza troppi problemi, come a livello calcistico i due abbiano avuto una carriera decisamente diversa; importante quella di Pogba, meno quella di Mathias.

Lite con Mathias-Paul Pogba

Il rapporto tra Mathias e Paul non è stato sempre rosa e fiori; siamo ad inizio stagione, dopo che il centrocampista francese aveva subito il primo infortunio. Un momento non semplice reso ancora più complicato da quanto successo a livello familiare.

Come riporta La Repubblica, e come tutti ricordiamo, Mathias decise di pubblicare un video sul noto social Tik Tok dove promise rivelazioni scoppiettanti sul fratello. Situazione decisamente complessa per Pogba che, oltre a recuperare dall’infortunio, dovette preoccuparsi anche di quanto stava succedendo in famiglia.

Mathias Pogba in carcere

La carriera di Mathias Pogba non ha avuto la svolta sperata, probabilmente, anche per una situazione veramente complicata per il centravanti. L’attaccante, a quanto riferito da Eurosport, è finito in carcere (insieme ad altre quattro persone) con l’accusa di estorsione in banda organizzata e associazione per delinquere.

Che fine ha fatto oggi?

A dicembre 2022, Mathias Pogba è uscito dal carcere ma, inevitabilmente, la sua carriera calcistica ne ha risentito; il centravanti, infatti, è attualmente svincolato e appare difficile (almeno nell’immediato) trovare una squadra che decida di puntare sul giocatore.