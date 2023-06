Inghilterra straripante, Francia ok: il punto sulle qualificazioni a Euro 2024

Termina un’altra serata di qualificazioni ai prossimi Europei: l’Inghilterra ruba la scena con un’altra goleada

Regna il segno ‘1’ nella serata di qualificazioni ai prossimo Europei, con molti successi interni e diversi pareggi: domani in campo altre big come Belgio e Portogallo.

È un’Inghilterra travolgente quella che si è imposta con una goleada sulla Macedonia del Nord nel match valevole per la quarta giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Sette i gol realizzati dalla selezione di Southgate, con Saka autore di una tripletta. Successo che consente all’Inghilterra di restare in testa al gruppo C, con 12 punti su 12 finora disponibili.

Meno spettacolare, ma comunque efficace la vittoria della Francia che supera di misura la Grecia con un rigore trasformato da Mbappé che porta la selezione transalpina al comando del gruppo B, a +6 proprio sulla Grecia (che però ha una partita in meno). Netta affermazione dell’Irlanda su Gibilterra (3-0), mentre la Finlandia realizza ben 6 gol contro San Marino. In gol anche due attaccanti di proprietà di squadre italiane: Hojlund ha evitato il ko della Danimarca contro la Slovenia. Doppietta, invece, per il parmense Mihaila nel 2-2 tra Svizzera e Romania.

Qualificazioni Europei: risultati e classifiche

Armenia-Lettonia 2-1

35′ Tiknizyan (A), 67′ Mkrtchyan autogol 67′ (L), 91′ Barseghyan (A)

Finlandia-San Marino 6-0

16′ Kamara, 39′ Kallman, 65′, 72′ e 74′ Hakans, 76′ Pukki

Ucraina-Malta 1-0

72′ Tsygankov

Bielorussia-Kosovo 2-1

73′ Morozov (B), 75′ Ebong (B), 87′ rig. Muriqi (K)

Francia-Grecia 1-0

55′ rig. Mbappé

Inghilterra-Macedonia del Nord 7-0

29′ e 73′ Kane, 38′, 47′ e 51′ Saka, 56′ Rashford, 64′ Phillips

Irlanda del Nord-Gibilterra 3-0

52′ Johntson, 59′ Ferguson, 92′ Idah

Israele-Andorra 2-1

42′ Shlomo (I), 52′ Rosas (A), 61′ Solomon (I)

Slovenia-Danimarca 1-1

25′ Sporar (S), 42′ Hojlund (D)

Svizzera-Romania 2-2

28′ e 41′ Amdouni (S), 89′ e 92′ Mihaila (R)

Turchia-Galles 2-0

72′ Nayir, 80′ Guler

Gruppo A

Scozia 9 Georgia 4 Spagna 3 Norvegia 1 Cipro 0

Gruppo B

Francia 12 Grecia 6 Irlanda 3 Olanda 3 Gibilterra 0

Gruppo C

Inghilterra 12 Ucraina 6 Macedonia del Nord 3 Italia 3 Malta 0

Gruppo D

Turchia 9 Armenia 6 Galles 4 Croazia 4 Lettonia 0

Gruppo E

Repubblica Ceca 7 Polonia 3 Albania 3 Moldavia 2 Isole Faroe 1

Gruppo F

Austria 7 Belgio 4 Svezia 3 Estonia 1 Azerbaigian 1

Gruppo G

Serbia 6 Ungheria 4 Montenegro 4 Bulgaria 1 Lituania 1

Gruppo H

Finlandia 9 Kazakistan 9 Danimarca 7 Slovenia 7 Irlanda del Nord 3 San Marino 0

Gruppo I

Svizzera 10 Romania 8 Israele 7 Bielorussia 3 Kosovo 3 Andorra 1

Gruppo J