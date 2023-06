“Garcia non è la scelta giusta”: arriva la bocciatura immediata

Dall’ex Juventus arriva l’investitura per Milinkovic e Zaniolo e la bocciatura per il Napoli e la scelta di Rudi Garcia

Milinkovic-Savic più Zaniolo: scelta giusta per la Juventus. E’ questo il parere di Fabrizio Ravanelli, ex attaccante bianconero, che è intervenuto a Calciomercato.it su Tv Play e si è soffermato sul mercato juventino ma anche sul futuro del Napoli, dando un giudizio negativo sulla scelta di Rudi Garcia.

Ravanelli sul possibile acquisto di Milinkovic dice: “Sarebbe un colpo importante per una squadra che ha voglia di riscatto. All’estero Milinkovic non ha appeal e in alcune liste delle grandi squadra è una seconda o terza scelta. Per i bianconeri però sarebbe un grande acquisto. Zaniolo? E’ da Juventus – continua l’ex attaccante -. ha una grande forza fisica, mi sono innamorato di questo calciatore”.

Sull’ex Roma, Ravanelli continua: “Forse in alcune situazioni non è stato aiutato. Con lui la Roma forse avrebbe vinto l’Europa League. Non è un problema trovargli un ruolo”. Dalla Juve al Napoli con la bocciatura per Rudi Garcia.

Ravanelli boccia Garcia-Napoli: “Annata difficile”

Ravanelli commenta anche l’arrivo dell’ex Roma sulla panchina della squadra campione d’Italia.

L’ex calciatore non vede bene la scelta di De Laurentiis: “Non è la scelta giusta. Il presidente avrebbe dovuto agganciare un altro allenatore. Garcia è una grande persona ma per lui sarà un’annata complicata. Non mi sembra un tecnico che impone il proprio gioco. Per il Napoli e lui credo che sarà una stagione molto difficile. De Laurentiis ha voluto fare una scelta per sorprendete ancora, con Garcia crede di non ripetere quanto fatto lo scorso anno. Al Napoli contesto il metodo: è assurdo escludere il direttore sportivo dalla scelta”.

Infine, il paragone tra Osimhen e Lautaro Martinez: “Il nigeriano è moto meglio dell’argentino. Osimhen è un giocatore con ferocia agonistica, lo stacco di testa e può migliorare molto nel cucire con i centrocampisti. Lautaro tecnicamente è superiore, ma in generale Osimhen è molto più forte di lui”.