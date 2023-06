Champions, entrano anche Juve e Barcellona: ecco cosa sta succedendo

La Juventus sogna il ‘ritorno’ in Champions e con lei il Barcellona: cosa succede dopo l’addio alla Superlega

Il destino della Juventus, dopo una annata da incubo, è ancora in bilico. I bianconeri, in seguito alla penalizzazione per il caso plusvalenze, non sono andati al di là del settimo posto in campionato, relegati dunque in Conference League. Una competizione che oltretutto potrebbero non disputare in caso di esclusione dalle coppe da parte della Uefa per violazioni del Fair Play Finanziario. Ma il club potrebbe, a sorpresa, riproporsi per un torneo di prima fascia.

Nei giorni scorsi, dalla Spagna era stata rilanciata la notizia di una Juventus invitata alla Saudi Champions, torneo che potrebbe prendere il via in Arabia Saudita e che riguarderebbe i club esclusi dalla principale competizione europea. Per ragioni di campo, come Tottenham e Chelsea, che non sono riuscite a entrare in Europa per il prossimo anno, o per altri motivi, come la Juventus stessa. E come il Barcellona, sul quale ugualmente pendono le decisioni dalle parti di Nyon. Se Ceferin dovesse effettivamente escludere Juve e Barça dalla Champions, gli arabi si fionderebbero sui club delusi, dando loro la possibilità di confrontarsi in un torneo ricco e dal tasso tecnico elevato. ‘Tuttosport’ conferma il tutto, anche se per adesso la competizione studiata dai sauditi sarebbe ancora in fase embrionale.