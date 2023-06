Caos totale in nazionale: lascia il ritiro per ‘colpa’ di Lukaku

Ore tese nel ritiro del Belgio a causa della fascia di capitano e di alcune dichiarazioni: cosa è successo tra sabato e domenica

La stagione dei club si è chiusa da qualche giorno, con la finale di Champions League a Istanbul, ma i ‘casi’ continuano anche in nazionale. E stavolta c’entra Romelu Lukaku, anche se in maniera sostanzialmente involontaria. L’attaccante dell’Inter, che però tra pochi giorni tornerà ufficialmente al Chelsea proprietario del cartellino, vorrebbe restare in nerazzurro ma al momento non c’è accordo tra le parti.

Marotta e Ausilio hanno chiesto un nuovo prestito, ma ricevendo in risposta un secco no. Un accordo quindi da rifare con l’Inter che proverà nei prossimi giorni a capire le reali possibilità di un nuovo percorso per arrivare a dama. Ma intanto Big Rom è stato protagonista, suo malgrado, di un episodio clamoroso in nazionale. Ieri sera, infatti, Thibaut Courtois ha lasciato il ritiro della nazionale, non presentandosi all’incontro programmato in hotel con la squadra. Il fatto scatenante è stato la decisione del nuovo ct Domenico Tedesco di dare la fascia di capitano a Lukaku nel match contro l’Austria. Nei piani del tecnico, in ogni caso, c’era l’intenzione annunciata di dividere le partite: sabato al bomber dell’Inter, martedì con l’Estonia proprio a Courtois. Tutto questo per l’assenza di Kevin De Bruyne, capitano ‘titolare’, per infortunio. Evidentemente un programma che non è piaciuto affatto al portiere del Real Madrid.

Lukaku capitano contro l’Austria, Courtois non ci sta e lascia il ritiro del Belgio

Come raccontato da ‘Het Nieuwsblad’, secondo alcuni compagni di squadra, l’estremo difensore si sarebbe espresso negativamente sulla questione capitano. Courtois sentiva che avrebbe dovuto indossare lui la fascia in entrambe le partite. Poi il pareggio deludente con l’Austria ha acuito le sensazioni negative del calciatore, che nello spogliatoio ha parlato a brutto muso – come spesso accade – ai compagni.

Ma il gesto di ieri sera ha poi fatto capire che c’era anche altro sotto. A confermare l’assenza dal raduno di Courtois è stata anche la stessa federcalcio belga e dalla conferenza stampa di Tedesco in programma stasera potrebbe arrivare qualche dettaglio e chiarimento in più. Si era parlato anche di un possibile lieve infortunio per il numero uno dei Diavoli Rossi, che però non ha trovato riscontri neanche con lo stesso ct. Secondo altri media belgi, inoltre, a non andare giù al giocatore una dichiarazione di Tedesco: “Ho parlato con Romelu e Thibaut. Romelu è stato capitano contro l’Austria e Thibaut avrà l’onore contro l’Estonia. Per noi è importante che anche lui si senta apprezzato”. E questa ultima frase avrebbe scatenato ulteriormente il nervosismo e il disappunto di Courtois.