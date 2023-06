Addio Chelsea, messaggio ufficiale all’Inter: “E’ probabile”

Sbarcato a Milano lo scorso weekend, il calciatore ha aperto ad un possibile trasferimento nel campionato italiano

Dopo aver chiuso il primo acquisto per la difesa bloccando il cartellino del giovane Bisseck, l’Inter si prepara ad un secondo colpo per il reparto arretrato di Simone Inzaghi. Insieme al centrale dalle belle speranze, infatti, il club nerazzurro vorrebbe regalare al suo tecnico un profilo già noto e con un pizzico di esperienza a livello internazionale.

Dopo aver accelerato le pratiche per rinnovare il contratto di Stefan de Vrij ed esercitare il diritto di riscatto per il cartellino di Francesco Acerbi, negli ultimi giorni un altro nome caldo è stato rilanciato in orbita Inter. Si tratta di Trevoh Chalobah, difensore di proprietà del Chelsea già accostato ai nerazzurri durante il mercato della scorsa estate. L’inglese, infatti, lo scorso weekend è sbarcato a Milano da semplice turista e amante della moda.

Il calciatore, intercettato da ‘Sky Sport’, durante il suo soggiorno milanese ha parlato della possibilità di un trasferimento futuro nel campionato italiano: “Non si può sapere cosa ci riserva il futuro, in passato ho giocato in Francia e poi in Inghilterra. E’ probabile che possa provare nuove avventure, per un giocatore è importante avere la possibilità di fare esperienze diverse”.

Calciomercato Inter, Chalobah apre alla Serie A: “L’Italia mi piace”

Grande amico di Romelu Lukaku, Chalobah proprio un anno fa era stato tentato dallo stesso belga al trasferimento in Italia.

Calciatore assai gradito ai nerazzurri, perfetto per caratteristiche come erede di Skriniar per la difesa. In attesa di passi concreti da parte dell’Inter, il centrale del Chelsea ha aperto al campionato italiano: “Non conosco ancora il mio futuro ma l’Italia mi piace, anche se in questo momento ho un contratto con il Chelsea e sono concentrato sul presente. Non si può mai sapere. Ma come ho detto mi piace l’Italia, il tempo è bello e le persone sono gentili, mi trovo bene qui”.

Infine, il commento di Chalobah sulle tre finali Uefa che hanno visto come protagoniste tre italiane: “E’ chiaro che il livello del calcio qui è alto. Ho visto le partite delle squadre arrivate in finale, si parla di formazioni importanti. Tutto il movimento è cresciuto e credo che queste squadre siano molto forti”.