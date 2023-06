Sfuma l’erede di Vlahovic: lo pagano 86 milioni

Niente da fare per la Juventus, si allontana l’obiettivo in attacco per il dopo Vlahovic: operazione ‘monstre’ per soffiarlo ai bianconeri

Il valzer dei bomber in Europa potrebbe vedere protagonisti anche Vlahovic e Lukaku, il cui futuro rimane in bilico rispettivamente alla Juventus e all’Inter.

Il centravanti serbo per un’offerta intorno agli 80 milioni di euro può lasciare la ‘Vecchia Signora’, mentre il belga preme per restare a Milano ma allo stesso tempo viene corteggiato dai ricchissimi club dell’Arabia Saudita e dal Real Madrid. I ‘Blancos’ intanto sono in pressing su Kane e sognano sempre lo sbarco a Vandebebas di Mbappe, da tempo oggetto dei desideri del presidente Florentino Perez. Sull’attaccante inglese, in uscita dal Tottenham, si è fatto sotto pure il Manchester United, a caccia di una punta di grido per accontentare ten Hag in vista della prossima stagione e tornare a puntare per il il titolo in Premier League. La trattativa per i ‘Red Devils’ resta comunque complessa, vista la volontà del Tottenham di non cedere il suo capitano a una diretta rivale in Inghilterra.

Calciomercato Juventus, lo United fa sul serio: 100 milioni per Hojlund

L’attenzione così dello United si è spostata in Serie A e, oltre a Vlahovic, di recente ha puntato con decisione Rasmus Hojlund, esploso nell’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta.

Il baby danese ha sorpreso tutti al suo primo campionato in Italia e attirato le attenzioni delle big di tutta Europa, tra cui figura anche la Juve in caso d’addio appunto dio Vlahovic. La ‘Dea’ è una bottega piuttosto cara e non è disposta a fare sconti per il gioiello di Gasperini. Gli orobici – come scrive il quotidiano ‘Diario Sport’ – valuterebbero Hojlund addirittura 100 milioni di euro, al cambio 86 milioni di sterline. Assegno che il Manchester United sarebbe disposto a mettere sul piatto per accaparrarsi uno dei migliori centravanti in circolazione in prospettiva e soffiarlo tra le altre proprio alla stessa Juventus, che da tempo aveva messo nei radar il classe 2003 in caso di partenze eccellenti nel reparto offensivo di Massimiliano Allegri.