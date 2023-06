Osimhen-Napoli, le tempistiche dell’addio: arriva l’annuncio

Il Napoli prepara le sue strategie in vista di un’altra estate di cambiamenti. Il futuro passa anche da Victor Osimhen

Il primo tassello del nuovo Napoli di Aurelio De Laurentiis è Rudi Garcia, che ha raccolto l’ardua sfida di andare a sostituire in panchina Luciano Spalletti dopo la stupenda cavalcata di quest’anno. Non sarà semplice per il tecnico francese andare a replicare quanto fatto dal collega, che ha potuto anche contare sullo straordinario apporto dei big: da Osimhen a Kvaratskhelia e Kim.

Proprio il destino del capocannoniere dell’ultima Serie A resta incerto e da esplorare, viste le avance a tinte europee che circolano intorno al suo nome. Proprio del mercato del Napoli a Calciomercato.it in diretta Twitch su TvPlay, ha parlato Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il quale è partito dall’ipotesi Baldanzi: “Sul giocatore dell’Empoli c’è un forte interesse del Napoli nato da un’idea di Spalletti. Ora è un pallino del presidente De Laurentiis. Potrebbe restare un altro anno a Empoli e poi finire al Napoli se saprà confermarsi. C’è stato un primo approccio tra il presidente Corsi e De Laurentiis. E’ difficile trovare spazio in una squadra come il Napoli, ma è un investimento che vale la pena fare”.

Calciomercato Napoli, Nicita su Osimhen: “Può essere ceduto entro luglio”

Al netto di Baldanzi, e del futuro di Zielinski che lo stesso Nicita non vede alla Lazio, il giornalista si è soffermato soprattutto sul destino di Victor Osimhen, che tiene in ansia i tifosi napoletani.

Il collega ha parlato soprattutto delle tempistiche di un affare di questo genere: “Al momento non c’è una cifra irrinunciabile per Osimhen, ma non si può escludere ancora nulla. Nei prossimi giorni De Laurentiis incontrerà l’agente del centravanti. Sicuramente è uno dei top del mercato che piace a tanti club. Sotto scopa il Napoli dovrà starci ancora per un mese. Bayern, Chelsea e Paris Saint Germain si muoveranno al massimo entro luglio, non credo si tratti di una cessione che si può fare a fine agosto“.

Il Napoli dovrà ancora attendere per il futuro di Osimhen ma le tempistiche sembrano chiare.