Nuovo obiettivo Juve: via due pupilli di Allegri per comprarlo

Paolo Montero “suggerisce” un rinforzo per la difesa della Juventus: il club bianconero pronto a ingaggiare un italo-uruguaiano

La Juventus punta a ringiovanire la rosa, soprattutto tra difesa e centrocampo. Per quanto riguarda il reparto arretrato spunta una pista “caldeggiata” dal tecnico della Primavera, Paolo Montero.

È quello di Alan Matturro il nuovo nome per la difesa della Juventus. Difensore italo-uruguaiano classe 2004, è arrivato in Italia sei mesi fa insieme ad Alfonso Montero, figlio di Paolo che oggi allena la Primavera bianconera mentre il figlio gioca nell’Under 16. Alan Matturro, invece, ha sposato la causa del Genoa che nel frattempo si è guadagnato il ritorno in Serie A.

Cresciuto in Uruguay nel settore giovanile del Defensor Sporting Club, Alan Matturro ha firmato un contratto fino al 2026 col Genoa ma nelle ultime settimane è finito nel mirino della Juventus che ha approfondito i discorsi per il possente centrale, costato 3 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita ai liguri. E ora il giocatore, che piace anche all’Inter, potrebbe approdare in bianconero come riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport.

Calciomercato Juventus, per la difesa contatti con Matturro

Ad onor del vero, il nome di Alan Matturro era finito nei radar della Juventus già in passato e anche nel Mondiale Under 20 ha fatto molto bene, risultando secondo miglior giocatore del torneo alle spalle dell’azzurro Cesare Casadei.

Con il Genoa potrebbero aprirsi diversi scenari nell’ambito della trattativa per cercare di portare in bianconero il difensore classe 2004 che ha già debuttato in Serie B. Il ds dei liguri, Marco Ottolini, ha messo nel mirino due giovani bianconeri, ovvero Miretti e Barrenechea. La Juventus non vorrebbe cederli in prestito (soprattutto Miretti, che piace anche alla Salernitana) ma da qui a qualche settimana la situazione potrebbe cambiare. Ad ogni modo, l’interesse dei bianconeri per Matturro è concreto e alla Continassa si continuerà a lavorare per cercare di portarlo all’ombra della Mole.