Monza in Conference League: ecco cosa sta succedendo

I brianzoli sono favoriti rispetto ad altre squadre per l’approdo in Conference League: i numeri non mentono mai

Fino a due giornate dal termine il Monza ha creduto fortemente alla conquista dell’Europa. Il club brianzolo, dopo un inizio davvero complicato, con Stroppa alla guida, ha cambiato passo con l’arrivo di Palladino in panchina.

La rosa allestita da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si è così dimostrata all’altezza e i lombardi hanno dato filo da torcere a tutte le big. Alla fine, però, è arrivato solo un undicesimo posto per via degli ultimi due match, in cui Ciurria e compagni non sono riusciti a vincere, contro il Lecce e l’Atalanta.

L’Europa poteva, davvero, essere lì ad un passo. Se la Juventus fosse squalificata, infatti, ad andare in Conference League, al posto dei bianconeri, sarebbe l’ottava classificata. Ottava posizione, occupata dalla Fiorentina, sfuggita, come detto, solo nel finale.

Il Monza ha chiuso così dietro ai viola, Bologna e Torino, ma l’Europa, siamo certi, sarà obbiettivo delle prossime stagioni.

Monza, l’Europa nel giro di tre anni: non ci sono dubbi

Le ambizioni del club brianzolo, d’altronde, sono importanti e nel giro di tre anni non è così impensabile vederlo giocare nelle competizioni internazionali.

Stando alle quote dei bookmaker di Sisal, il Monza ha certamente più possibilità di Salernitana e Sassuolo di approdare in Conference League entro il 2026: le quote non mentono, così l’accesso dei brianzoli paga 16 volte la posta; 20, invece, la qualificazione dei campani e dei neroverdi.