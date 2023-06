La mossa di Marotta scatena la polemica: la Juventus non ci sta

Marotta e la Juventus di nuovo a ‘duello’: una mossa in particolare dell’ad dell’Inter non digerita dall’ambiente bianconero

Da quando Beppe Marotta ha lasciato la Juventus e si è accasato all‘Inter, le occasioni di ‘scontro’ non sono mai mancate, vista la notevole rivalità esistente tra le due piazze. E ovviamente in vista della prossima stagione il confronto si annuncia ugualmente acceso.

Ovviamente a partire dal calciomercato, che vedrà sia i nerazzurri che i bianconeri molto attivi, per cercare di ricucire il gap con il Napoli campione d’Italia. Lo scorso anno il duello era andato in scena per Bremer e ha visto prevalere la Juventus. In questo momento, il profilo più caldo su cui sono entrambe le squadre è quello di Davide Frattesi, ma non va sottovalutata nemmeno la situazione che potrebbe infiammarsi a breve per Milinkovic-Savic. Sarà di certo una estate piuttosto movimentata. E il mercato potrebbe non essere l’unico motivo a rinfocolare la solita rivalità esistente.

Marotta e la riforma del calcio italiano che non va giù alla Juventus: cosa succede

Da parte di Marotta in questi giorni è arrivata una proposta di riforma del calcio italiano che ha fatto discutere. E che non sarebbe stata presa bene dalla Juventus. Nella recente Assemblea di Lega che si è tenuta a Milano, infatti, l’ad interista avrebbe proposto, stando a quanto riportato dagli organi di stampa, l’istituzione di un nuovo torneo giovanile in sostituzione dell’attuale format del campionato Primavera.

Si tratterebbe di un torneo da riservare agli Under 23 e da intitolare alla memoria di Silvio Berlusconi. La difficoltà sarebbe quella dei tempi tecnici per farlo partire per la stagione 2023/2024, è possibile che il tutto possa slittare di un anno. I dubbi principali sono quelli su un format che possa garantire la competitività generale, per dei giovani che fanno sempre più fatica a imporsi per trovare spazio nelle prime squadre. La Juventus dal canto suo vorrebbe insistere sul modello Next Gen, con la seconda squadra che si sta facendo le ossa in Serie C e da cui diversi giocatori sono stati lanciati da Allegri con i ‘grandi’.