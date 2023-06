“La Juventus punta allo scudetto”: rilancio delle ambizioni bianconere in diretta

Reduce da un’annata difficile, la Juventus avrà come suo obiettivo comunque lo scudetto: c’è chi ne è convinto

Le società calcistiche scaldano già i motori per la prossima stagione, con movimenti e strategie di mercato in pieno fermento per prepararsi alla ripartenza e rilanciare la sfida al Napoli campione d’Italia. Una sfida cui, nonostante le difficoltà di questi tempi, vuole senza dubbio iscriversi la Juventus.

I bianconeri avranno come obiettivo quello della conquista dello scudetto. Ne è sicuro Alessio Cerci, intervenuto ai microfoni di Tv Play. L’ex Roma, Milan, Fiorentina e Torino ha spiegato: “La Juventus dovrà fare qualcosa in più delle altre, tutte le grandi si stanno muovendo. Ma hanno la possibilità di fare cose importanti e punteranno sicuramente a vincere”. Sul Napoli campione in carica e sull’avvento di Rudi Garcia, ha affermato: “Prendere una squadra in Italia non è mai facile. Il francese alla Roma aveva ottenuto ottimi risultati. Se il Napoli rimarrà così, con qualche buon innesto, potrà fare bene. La squadra è fatta per il 4-3-3 e ha ancora ottimi giocatori”.