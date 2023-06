Felix Kroos, chi è il fratello di Toni Kroos? Ecco cos’hanno in comune

Scopriamo qualcosa di più su Felix Kroos; si tratta del fratello del più famoso Toni, centrocampista tedesco del Real Madrid.

Tra i centrocampisti più forti in ambito europeo non possiamo non citare Toni Kroos; classe 1990 è in forza al Real Madrid con cui ha vinto tutto comprese quattro Champions League. Giocatore di una qualità straordinaria e decisamente superiore alla media.

Kroos è un centrocampista completo: forte tecnicamente, dotato di buonissimo fisico, intelligente tatticamente e con la capacità di gestire tempi e ritmi di gioco. Avere uno come lui in squadra significa partire in vantaggio rispetto all’avversario perché sono veramente pochi i giocatori che possono tenere testa al classe 1990.

Abbiamo detto di come Toni Kroos sia un centrocampista di una qualità tecnica semplicemente incredibile; ora, però, andiamo alla scoperta del fratello. In pochi, infatti, conoscono Felix Kroos.

Caratteristiche fisiche Felix Kroos

Iniziamo dalle caratteristiche fisiche di Felix Kroos; il centrocampista tedesco era un giocatore di oltre un metro e ottanta e questo lo rendeva decisamente abile nel gioco aereo. Un centrocampista così alto era molto importante, in entrambe le fasi di gioco, sulle palle inattive.

Come gioca Felix Kroos

In questo caso sarebbe meglio dire come giocava Felix Kroos dal momento che il centrocampista ha annunciato il ritiro a soli trent’anni; decisione sicuramente particolare dal momento che, un giocatore a quell’età, è nel pieno della carriera.

Il fratello di Toni Kroos ha sottolineato i motivi del suo addio in un post Instagram dove, in sostanza, spiega che era giunto il momento di iniziare la vita reale. In campo giocava come centrocampista e riusciva ad abbinare la forza fisica ad una buonissima qualità tecnica.

Piede preferito Felix Kroos

Quando scendeva in campo Felix Kroos amava utilizzare principalmente il piede destro, esattamente come il fratello anche se Toni ha avuto una carriera più importante riuscendo, con il suo di piede, a far innamorare milioni di tifosi.

Ruolo Felix Kroos

Per quanto riguarda il discorso relativo al ruolo, Felix Kroos è stato un centrocampista in grado di ricoprire altri ruoli tra cui il mediano davanti alla difesa (per via del fisico) e il trequartista alle spalle della punta. Tra le caratteristiche principali di Felix, dunque, non possiamo non citare la duttilità tattica.

Felix Kroos carriera

Passiamo, ora, alla carriera di Felix Kroos; una carriera non come quella fatta dal fratello ma comunque importante.

L’ex centrocampista è partito dalle giovanili del Greifswalder per poi passare all’Hansa Rostock. Un passaggio molto importante perché, da quel momento, inizia a farsi conoscere e attira l’interesse del Werder Brema.

Al Werder vive, senza ombra di dubbio, il periodo più importante della sua carriera; con il club tedesco esordisce anche in Champions League nella sfortunata partita persa contro il Tottenham. La sua carriera termina una volta finita l’esperienza all’Eintracht Braunschweig quando, come detto, annuncia il ritiro dal calcio.

Felix Kroos somiglianze con il fratello

Concludiamo con le somiglianze tra Felix e Toni Kross; da questo punto di vista non possiamo non sottolineare il ruolo. Entrambi centrocampisti con la preferenza del piede destro da utilizzare in campo.

Anche dal punto di vista tecnico può esserci qualche somiglianza; Felix è stato un giocatore di qualità anche se, bisogna riconoscerlo, Toni Kroos è tra i migliori centrocampisti a livello europeo. La carriera del giocatore del Real è decisamente più importante, considerando club e trofei, rispetto a quella di Felix.