Fantacalcio, i migliori centrocampisti per media voto

Chi sono i migliori centrocampisti per media voto della passata stagione? Scopri quelli da inserire tra i preferiti al Fantacalcio.

Il Fantacalcio ha preso piede da moltissimo tempo in Italia, in virtù di regole che appassionano i partecipanti navigati ma anche coloro che si cimentano in questo gioco per la prima volta. Avere la passione per il mondo del pallone, mettere alla prova le proprie doti tattiche di fantallenatore, come pure le proprie intuizioni, ma anche condividere il gusto del gioco del Fantacalcio con gli amici: sono questi, essenzialmente, gli aspetti che rendono questo gioco così praticato, tra leghe private e siti web che offrono competizioni ad hoc. Si contano, non a caso, milioni di fantallenatori, da quelli più esperti e preparati e che conoscono ogni dettaglio di questo gioco, a quelli che invece ci sono avvicinati da poco e per la prima volta.

Siamo ancora lontani dalle prossime competizioni, ma d’estate è tempo anche di aste Fantacalcio e, proprio per questo, è importante avere un’idea precisa di chi sono stati i migliori giocatori per media voto della passata stagione. Ciò permetterà in seguito di fare acquisti mirati e ottenere buoni risultati dall’asta che caratterizza questo gioco, e di cui anzi è una componente cruciale.

Quali sono stati in particolare i migliori centrocampisti per media voto della scorsa stagione? Su chi sarebbe preferibile puntare o comunque quali sono i nomi che è meglio annotarsi ed avere possibilmente nella fantarosa del prossimo torneo? Lo scopriremo insieme nel corso di questo articolo, in cui vedremo qual è la top 5 dei giocatori della metà campo, i quali possono non di rado garantire un buon numero di gol e di assist. I dettagli.

Classifica migliori centrocampisti Fantacalcio

A seguire ecco i nomi della top 5 dei migliori centrocampisti Fantacalcio per media voto nella scorsa stagione. Quello di chi gioca nella parte centrale del campo è un ruolo chiave per ogni allenatore, ma anche per tutti i fantallenatori che si cimentano in questo gioco.

I cinque giocatori che citeremo sono tutti accomunati dall’aver totalizzato almeno 26 presenze in questa stagione, dato che si tratta di un requisito di ‘affidabilità’ e tenuta atletica del calciatore, che è fondamentale per una classifica di questo tipo.

Ecco allora i numeri e il rendimento mostrato dai centrocampisti top della stagione 2022-2023 di Serie A al Fantacalcio: di riferimento sarà la fantamedia conseguita, su cui faremo più avanti alcune considerazioni specifiche. La top 5.

Khvicha Kvaratskhelia del Napoli

Qualcuno potrebbe storcere il naso a vedere il georgiano incluso nella lista dei centrocampisti, ma è pur vero che l’area di gioco naturale di questo talentuoso calciatore è la metà campo – con le incursioni in avanti che abbiamo ammirato nell’ultimo campionato di Serie A.

Non ci si deve invece stupire a vederlo ai vertici. L’ambidestro Kvicha è il miglior centrocampista per fantamedia ma è anche stato proclamato MVP della Serie A, titolo che si è guadagnato grazie a tante prestazioni sontuose che hanno contribuito alla conquista del terzo Scudetto partenopeo. Complimenti dunque all’area degli osservatori del club, in grado di scovare questo talento fino a poco tempo fa sconosciuto e in breve tempo esploso nel campionato italiano.

Per lui 12 gol e 10 assist soltanto tenendo conto delle partite di Serie A, e una doppia cifra sia nelle realizzazioni che nei passaggi determinanti per i gol non si vede tutti i giorni. Spiccano inoltre le 34 presenze in 38 partite di campionato totali e una sola ammonizione incassata, che ne fanno un giocatore anche assai capace sul piano del fair play.

Kvicha Kvaratskhelia è il classico centrocampista offensivo, che predilige giocare sulla fascia sinistra, area in cui può mettere in mostra le qualità che meglio lo contraddistinguono, ovvero puntare l’uomo e rientrare sul piede preferito per colpire il pallone. Glielo abbiamo visto fare moltissime volte in questo campionato.

Insomma, tutti aspetti che contano ed ecco perché per lui la fantamedia non può che essere molto positiva. Il valore dice infatti 7,96. Al Napoli il rinnovo e un consistente aumento dell’ingaggio, che sarebbe raddoppiato. Per i fantallenatori un nome da mettere sicuramente in lista tra quelli ‘caldi’ – in vista della prossima lega del Fantacalcio.

Mattia Zaccagni della Lazio

Se per quanto riguarda l’assegnazione del primo posto non vi erano particolari dubbi, anche per il secondo posto – a pensarci bene – c’è un giocatore che merita di certo l’ottimo piazzamento. Si tratta di Mattia Zaccagni, il centrocampista laziale autore di una stagione ad altissimo livello in Serie A e al Fantacalcio.

Dal punto di vista tecnico, Mattia Zaccagni è il tipico centrocampista che non bada soltanto alla quantità, ma che intende anche brillare con giocate di qualità. Dribbling e cross sono tra i suoi punti di forza ed inoltre nella scorsa stagione ha segnato anche molto – per essere un centrocampista. Utile anche notare che è soltanto la sua prima annata con i biancocelesti, quindi c’è da ipotizzare che possa fare ancor meglio nella prossima stagione.

Nel frattempo sono i numeri a parlare a suo favore, perché il talentuoso centrocampista ha totalizzato 35 presenze nel campionato di Serie A, con ben 10 gol e 6 assist. Un vero e proprio elemento chiave per la Lazio arrivata seconda nella stagione 2022-2023 della Serie A. Unico dato realmente poco soddisfacente sono le ammonizioni, pari a 9. La fantamedia però è e resta di tutto rispetto: 7,44 per lui, perciò ogni fantallenatore farà bene a segnarsi anche il suo nome in vista delle aste Fantacalcio.

Stephan El Shaarawy della Roma

Al terzo posto e sul gradino più basso del podio della nostra classifica dei migliori 5 centrocampisti per media voto della passata stagione, troviamo un atleta che da un po’ di tempo non troviamo più nel giro della nazionale maggiore, ma le cui doti tecniche sono e restano indiscusse. Parliamo di Stephan El Shaarawy, ovvero un giocatore che all’inizio della passata stagione di Serie A appariva più un gregario che un perno della squadra, ma le prestazioni di buon livello e la costanza di rendimento lo hanno successivamente spinto in alto.

Stephan Kareem El Shaarawy dal punto di vista tattico è una seconda punta che sa giocare abilmente anche sulla linea della trequarti. Abile con i piedi, sa dialogare efficacemente con i compagni e ha il senso del gol.

L’allenatore Jose Mourinho lo ha progressivamente fatto avanzare nelle gerarchie, divenendo un giocatore fondamentale degli schemi di gioco del tecnico portoghese. I numeri non si avvicinano a quelli dei primi due centrocampisti che abbiamo citato, ma sono comunque assai significativi. Infatti il calciatore ha realizzato 7 gol come anche un assist in stagione, ma soprattutto ha realizzato gol molto pesanti per il cammino dei giallorossi. Non moltissime le presenze per lui – 26 – ma soltanto 3 cartellini gialli.

La sua fantamedia è dunque di tutto rispetto, essendo pari a 7,15.

Teun Koopmeiners dell’Atalanta

La bella Atalanta che sta stupendo in questi anni con traguardi importanti in Europa e in Serie A, ha vari giocatori di indubbie capacità e, tra questi, specialmente un centrocampista ha saputo brillare nell’ultimo campionato. Pertanto nella classifica dei migliori centrocampisti per media voto della scorsa stagione non possiamo non citare l’olandese Teun Koopmeiners, un calciatore che ha totalizzato 33 presenze in match di campionato, insieme a 10 gol e 5 assist. Pesa relativamente il dato delle 7 ammonizioni.

Teun è centrocampista completo, con un visione di gioco di livello e tecnica di base buona. Non è fenomeno con i piedi ma ci sa fare ed, inoltre, vede la porta come dimostrano i 10 gol segnati. In passato è stato anche utilizzato come difensore, a conferma che si tratta di un giocatore duttile ed adatto ai fantallenatori del Fantacalcio, sempre molto attenti alle scelte di modulo.

Da notare peraltro la chiusura con il botto dell’olandese Koopmeiners, che infatti ha fatto non uno ma ben 3 gol al Monza nell’ultima di campionato. Sicuramente una tripletta per chi gioca in mezzo al campo non si vede tutti i giorni. Ecco allora perché è sicuramente meritato il quarto posto nella speciale classifica dei migliori centrocampisti per media voto della passata stagione.

Fantamedia per lui pari a 7,14. Qualsiasi fantallenatore farà bene a segnarsi anche lui in lista dei possibili colpi per la prossima lega.

Riccardo Orsolini del Bologna

C’è tanta Italia nella top 5 dei migliori centrocampisti per media voto della passata stagione, ed infatti al quinto posto troviamo un giocatore che, peraltro, in passato aveva fatto molto bene con la maglia della nazionale giovanile. Stiamo parlando di Riccardo Orsolini, centrocampista del Bologna allenato da Thiago Motta, un tecnico che ha potuto ben presto fidarsi di lui e delle sue prestazioni di qualità.

Riccardo Orsolini è un esterno offensivo che è inserito sulla fascia destra, anche se può giocare su ambo le corsie. Capace nel dribbling ma anche caratterizzato da molta velocità e forza fisica, sicuramente è un giocatore da tenere d’occhio.

11 gol realizzati e 2 assist, con 32 partite giocate in Serie A su 38 e 6 ammonizioni. Numeri di buon livello che gli valgono un posto tra i primi classificati. Anzi possiamo affermare che, senza ombra di dubbio, questa è stata la migliore stagione di Riccardo Orsolini e che ne potrebbe rappresentare il definitivo ‘rilancio’.

Fantamedia per lui pari al valore di 7,09.

Quelli che abbiamo appena visto sono i primi 5 della classifica fantamedia, di sicuro rilievo per chi gioca al Fantacalcio. Ma meritano sicuramente una menzione coloro che per un pelo non ne fanno parte e che hanno però una valutazione di fantamedia superiore al 7.

Ci riferiamo a due nomi noti del calcio italiano della Serie A, ovvero a Sergej Milinkovic-Savic, con ben 9 gol e 8 assist ed una fantamedia che piacerà ai fantallenatori – 7,08 – e al francese Adrien Rabiot che ha finalmente fatto una stagione di livello con i bianconeri. Rendimento spesso alto per lui, con 8 gol e 4 assist in totale. Settimo posto in classifica con 7,03 di fantamedia.