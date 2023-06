DIRETTA Nations League, Olanda-Italia: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Grolsch Veste’ tra l’Olanda di Koeman e l’Italia di Mancini in tempo reale

L’Italia fa visita all’Olanda ad Enschede nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League 2023. Una sfida tra due Nazionali deluse per le sconfitte in semifinale che sarà diretta dall’arbitro svedese Nyberg.

Reduci dal ko nei minuti finali contro la Spagna di giovedì, gli Azzurri di Roberto Mancini puntano quantomeno a bissare il risultato di due anni fa quando conquistarono il gradino più basso del podio battendo il Belgio per poi ritrovarsi a settembre con le gare di qualificazioni agli Europei. Ma gli Oranje di Ronald Koeman, a loro volta battuti ai supplementari dalla Croazia, vogliono dare almeno una soddisfazione ai loro tifosi e aggiudicarsi il terzo posto. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet sia in chiaro su Rai1 che su Sky Sport. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla fase a gironi della scorsa Nations League e finì con un pareggio 1-1 grazie ai gol di Pellegrini e van de Beek. Calciomercato.it vi offre il match del ‘De Grolsch Veste’ tra Olanda e Italia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Olanda-Italia

OLANDA (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertuida, Van Dijk, Ake; Wieffer, de Jong, Simons; Malen, Gakpo, Noa Lang. CT Koeman

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco; Frattesi, Cristante, Verratti; Gnonto, Retegui, Raspadori. CT Mancini