“Dimissioni subito, deve andarsene”: Italia ok, ma tutti contro Mancini

Ottima Italia nella finale per il terzo posto della Nations League, ma piovono critiche a non finire sul Ct Mancini

Dopo la delusione della semifinale persa contro la Spagna, l’Italia si riscatta, nella finale per il terzo posto della Nations League, e alla fine di un ottimo primo tempo è avanti per 2-0 contro l’Olanda.

Le reti di Dimarco e Frattesi simboleggiano il nuovo corso azzurro. E in effetti la squadra sembra molto più brillante, con una formazione rivoluzionata ed elementi decisamente più freschi. Soprattutto, il ritorno al 4-3-3 sembra dare maggiore equilibrio e qualità a tutta la squadra e il risultato del campo è la logica conseguenza di una certa superiorità manifestata nei confronti della formazione di Koeman.

Italia, Mancini nella bufera: “Ha perso la testa”

Proprio il fatto di aver trovato una prestazione migliore cambiando del tutto la formazione ritornando alle proprie idee origina critiche furibonde nei confronti del Ct Roberto Mancini.

Su Twitter, tutti all’assalto del Ct, per il quale vengono invocate le dimissioni immediate, vista la sua gestione imperfetta negli ultimi tempi. La ripartenza del ciclo azzurro, secondo molti tifosi, dovrebbe passare da un nuovo allenatore, che si prenda maggiormente la responsabilità di scelte impopolari e che non si faccia condizionare dallo status di alcuni cosiddetti ‘senatori’. Ecco alcuni dei tweet più polemici:

#OlandaItalia Dopo questi 28 minuti con 433 forse è bene che Mancini si dimetta per aver fallito l'ennesima partita secca l'altro giorno con la Spagna. — Let's go Brandon 🇸🇻🇷🇸🎌 (@valkeasusi) June 18, 2023

Gravina e Mancini dovevano dimettersi ai tempi dell’esclusione dal Mondiale ma loro si DIVERTONO a resistere!! — puoitripletere (@Triplete12) June 18, 2023

Non so come finirà questa partita, ma una cosa è certa: #Mancini è in malafede. In tutte le partite che contano mette i senatori che non hanno voglia di giocare e perdono. Siccome Mancini non è cretino, allora è in malafede.#NEDITA #OlandaItalia #NationsLeague #18giugno — Massimo (@Mamox__) June 18, 2023

Mancini deve andarsene, sta distruggendo una nazionale per far giocare sti rottami — CAMPI🍳NE DELUSI🍳NE😔😞 (@tripletemainb) June 18, 2023

Intelligenza superiore Panchinarlo in nazionale qualifica Mancini per ciò che davvero è per l'ennesima volta Il ciclo deve cominciare da lui e Dimarco. pic.twitter.com/CPQ14h8Es6 — D1P7 ³ (@D_IP17) June 18, 2023

Mancini deve perdere tutto per capire che la difesa davanti a Donnarumma deve essere tutta interista almeno fino all'Euro24? Con Darmian e Bastoni, ed io sono milanista #Italia #olandaitalia — Anton J.K. 🎤 (@AntonioKap1234) June 18, 2023

Mancini ha perso la brocca, non la bussola. Mai come ora per difesa a 3 metti il blocco Inter, difesa a 4 metti Romagnoli Casale, nemmeno convocati. E non devi fare niente, fanno tutto loro. Invece cerca la genialata. Inutile convocare Pafundi se poi giocano Bonucci e Immobile. — Giovanni Carozza 🌍 (@RedJohn247) June 18, 2023

Ma quindi era davvero necessario giocare in quel modo obbrobrioso e con quel modulo del cazzo contro la Spagna? Grande Mancini #olandaitalia #NEDITA #UEFANationsLeague — LetsMake AToast 🍻 (@DuePaia_) June 18, 2023

Buongiorno è diventato il cinquantasettesimo esordiente nell’#Italia di #Mancini, la nazionale italiana ormai sembra essere una cosa per tutti. #NationsLeague — MarinoPinto (@Dipingocalcio) June 18, 2023