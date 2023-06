Ciao Napoli, resta in Italia: Zielinski gratis dal ‘nemico’

Piotr Zielinski può dire addio al Napoli, il polacco via gratis in una rivale diretta degli azzurri in Serie A

Meno brillante di altre stagioni dal punto di vista realizzativo, forse, ma ugualmente decisivo nello scudetto del Napoli, Piotr Zielinski è stato un protagonista fondamentale in maglia azzurra con un bilancio di 3 reti e 9 assist. A cui vanno aggiunti i 4 gol e 2 assist in Champions League. Ma il suo futuro con i partenopei è in bilico e si prospetta un addio doloroso.

In scadenza di contratto il prossimo anno, se non si trovasse l’accordo per il rinnovo potrebbe essere ceduto in questa finestra di mercato. Ma potrebbe anche verificarsi un altro scenario. Vale a dire, quello della permanenza fino alla scadenza naturale dell’accordo, per poi dire addio a parametro zero nel giugno 2024. In effetti, la richiesta di De Laurentiis per lasciarlo andare staziona tra i 25 e i 30 milioni di euro, una cifra che non sembrano in molti a voler investire. Ed ecco perché sullo sfondo, come raccontato da Interlive.it, potrebbe esserci l’Inter, con Marotta pronto a mettere le mani su un giocatore di esperienza e sicuro affidamento. I colpi a parametro zero, del resto, sono una specialità dell’ad interista.