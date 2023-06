Azzurri infaticabili, Mancini: “Indicazioni importanti sul futuro”

Le dichiarazioni del tecnico della Nazionale Italiana al termine della finale per il 3° e 4° posto della Final Four di Nations League contro l’Olanda

Dopo la sconfitta rimediata contro la Spagna per qualche demerito, nonostante accenni di buona propositività, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini ha affrontato l’altra finalista per il 3° e 4° posto di questa fase finale di Nations League con un piglio nettamente diverso.

Una partita divertente sotto il profilo delle occasioni di gioco ma anche della costruzione della manovra, impreziosita da tre reti di ottima fattura incassate dall’Olanda. Le prime due giunte da protagonisti della stagione di Serie A con le maglie di Inter e Sassuolo, Federico Dimarco e Davide Frattesi, nonché tra i migliori dello scenario calcistico italiano del momento; l’ultima ad opera di un Federico Chiesa venuto a mancare nel momento del bisogno per la Juventus. In ogni caso, al di là delle considerazioni generaliste, il commissario tecnico si è detto entusiasta per quanto visto sul terreno di gioco del ‘De Grolsch Veste’.

“C’è stato bel gioco nel primo tempo, poi siamo calati nel secondo. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, sono arrivati tutti molto stanchi. Nel complesso hanno comunque retto bene, è stata una buona prova“, ha dichiarato Mancini ai microfoni RAI sul finale.

“Recepiamo buone indicazioni per quanto visto. Abbiamo soluzioni di gioco interessanti, infatti abbiamo un po’ cambiato impianto nella ripresa. Con Zaniolo e Chiesa sugli esterni abbiamo messo più forza fisica, invece prima eravamo più leggeri in attacco. Bene anche a metà campo, difesa solida“, ha aggiunto il tecnico con qualche considerazione tattica.

Nuove leve, il gioco funziona: “Tutti bravi”

“Vincere era importante. I ragazzi hanno fatto bei gol. Buongiorno è stato bravissimo, non era facile. Lui è abituato a un altro tipo di calcio, ma nella difesa a quattro si è applicato bene“, ha poi concluso Mancini sollevando nuovi spunti importanti sui giovani del futuro di questa Nazionale.

A seguire ha detto la sua anche l’esterno nerazzurro Dimarco, premiato con il titolo di ‘Man of the Match’: “Sono contento per il premio, l’importante che abbiamo vinto questa finale. È stata una bella partita con tanti gol, abbiamo accusato tutti un po’ di stanchezza per via della lunga stagione. Primo gol fondamentale, ci tenevo ed è andata bene“.