Szczesny può partire, la Juve ha un pallino: “I bianconeri un orgoglio”

La Juve valuta avvicendamenti anche tra i pali, con Szczesny che piace sempre in Premier: il sostituto non si nasconde

Tra i tanti cambiamenti che la Juve si prepara ad affrontare sul mercato non è assolutamente da escludere la questione portiere. Fare movimenti tra i pali non è la priorità in casa bianconera, ma di certo la società sarebbe aperta. È scattato il prolungamento fino al 2025 per Wojciech Szczesny, che ha giocato l’ennesima buonissima stagione. Ma poi ci sono ragionamenti che vanno anche oltre il lato meramente tecnico e sfociano in quello economico.

Il polacco ha un ingaggio altissimo da circa 6,5 milioni a stagione, ha 33 anni, per questo la Juve sa che grazie all’ultimo prolungamento si è guadagnata verosimilmente l’ultima occasione per monetizzare dal suo addio. Szczesny resta un portiere di livello internazionale e i bianconeri sono disponibili eventualmente a cederlo: non a caso alcuni club di Premier League restano con i radar accesi su di lui. La valutazione è di circa 15 milioni di euro (un risparmio importante considerando anche l’ingaggio), con cui poi la Juve andrebbe ad acquistare il sostituto, con caratteristiche decisamente diverse. Giovane, magari italiano, di qualità e prospettiva. Come Marco Carnesecchi, vecchio pallino della Signora e obiettivo numero uno in caso di addio del polacco.

Juve, Carnesecchi: “Un orgoglio essere accostato, ma decide l’Atalanta”

Lo stesso estremo difensore dell’Atalanta, in prestito alla Cremonese nelle ultime due stagioni, ha parlato del suo futuro e delle voci sulla Juve a ‘Sportweek’: “Con il mio agente ci siamo dati una regola: finché non c’è nulla di concreto, non deve né chiamarmi né scrivermi, perché potrebbe distrarmi dal mio obiettivo che ora è l’Europeo Under 21″.

“Sono dell’Atalanta, sono felice di esserlo e il mio futuro è in mano a loro. Essere accostato alla Juve però è motivo di grande orgoglio“. Il suo cartellino è valutato circa 20 milioni, così i bianconeri potrebbero cercare di abbassare l’esborso economico con una contropartita, ad esempio Miretti.