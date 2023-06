Roma saluta i Totti: anche Cristian al passo d’addio

Una Roma senza più Totti: anche Cristian, primogenito della bandiera giallorossa, potrebbe lasciare Trigoria

Un altro addio tra i Totti e la Roma: anche il primogenito della bandiera capitolina potrebbe svestire la maglia della Roma da qui a qualche settimana.

Potrebbe continuare a crescere lontano da Trigoria Cristian Totti, primogenito di Francesco. Il giovane calciatore classe 2005, infatti, starebbe valutando – di come accordo col padre e con la dirigenza – di cambiare squadra al fine di trovare più spazio e giocare con maggior continuità.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il figlio d’arte potrebbe trasferirsi nella vicina Frosinone al fine di trovare maggior spazio in campo. E la famiglia si porta avanti: nelle scorse ore, infatti, Totti senior avrebbe visitato l’Istituto San Bernardo, nel complesso dell’abbazia di Casamari, poco distante dal centro di allenamento del club frusinate.

Roma, Cristian Totti può lasciare: ipotesi Frosinone

Un “blitz” dell’ex numero 10 giallorosso che ha preso informazioni sull’offerta formativa del liceo, passaggio importante legato al trasferimento del figlio e giovane attaccante.

Nel corso dell’ultima stagione, infatti, Cristian Totti ha trovato poco spazio con la formazione under 18 della Roma. Appena due gettoni di presenza, per un totale di quindici minuti trascorsi in campo per il giovane attaccante spinto dalla legittima esigenza di trovare maggiore spazio per proseguire nel percorso di crescita che – si spera – possa portarlo ad arrivare nel calcio professionistico.

Ecco perché, di comune accordo con il ragazzo e con la famiglia, si ragione su un possibile addio. Totti jr ha un altro anno di contratto con il club giallorosso, a novembre compirà 18 anni e potrebbe lasciare Trigoria in due modi: trovare un accordo tra Roma e Frosinone o svincolare l’attaccante classe 2005 che a quel punto sarebbe libero di accordarsi con la società giallazzurra di patron Stirpe. Un addio che rappresenterebbe comunque un passaggio significativo tra i Totti e il club di Friedkin, dopo che già papà Francesco ha lasciato il ruolo dirigenziale nell’estate del 2019.