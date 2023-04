Chi sono i figli di Francesco Totti e Ilary Blasi? Cristian, Chanel e Isabel: età e foto

Il grande amore passato tra Totti e Ilary ha permesso di dare alla luce tre splendidi figli: come sta andando a Cristian, Chanel e Isabel?

Quando una coppia decide di separarsi si sa che alla fine chi ci rimette maggiormente sono i figli. Figuriamoci se il divorzio diventa quasi un affare di Stato come quello che sta coinvolgendo Francesco Totti e Ilary Blasi.

I due hanno sempre dichiarato che avrebbero fatto di tutto pur di garantire la serenità dei loro figli. Cerchiamo di capire adesso chi sono i tre ragazzi e soprattutto in quale età dovranno affrontare questa triste separazione.

Cristian Totti? Età, Instagram, squadra e fidanzata

Iniziamo ovviamente con il primogenito, quel Cristian Totti che è giunto per migliorare la vita di mamma e papà solamente sei mesi dopo il matrimonio della coppia. Il ragazzo è nato infatti il 6 novembre 2005, dunque per il Tribunale di Roma il suo caso è quello un po’ più particolare.

In questo momento deve infatti essere valutato ancora come un minorenne, ma i tempi della giustizia potrebbe dilatarsi ancora per vari mesi, e nel novembre di quest’anno entrerà nella maggiore età, potendo così modificare le sentenze.

Cristian è il classico ragazzo che vuole seguire le orme del padre, infatti da diversi anni si trova nelle giovanili della Roma e quest’anno ha fatto il salto di categoria nell’Under 18. L’allenatore turco Tugberk Tanrivermis non lo vede ancora, infatti in stagione ha giocato solo 15 minuti, quattro contro il Cesena e undici contro la Sampdoria.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Cristian è molto seguito su Instagram, con circa 161 mila follower, anche se ha pubblicato solo tre post fino a oggi nella pagina “cristiantotti__”. Da novembre 2022 è diventata ufficiale la sua storia d’amore con Melissa Monti, una giovane attrice anch’ella romana e di 17 anni.

A meno di due anni dalla nascita di Cristian, ecco che Francesco e Ilary gli hanno regalato una bellissima sorellina. Fin da subito fece parlare di sé per quel nome, Chanel, davvero poco comune ma che la rese immediatamente unica.

La ragazza è nata il 13 maggio 2007, dunque è ormai prossima per compiere 16 anni, e come tutte le adolescenti adora i social network. Non solo li guarda da spettatrice, ma la sua intenzione è quella di diventare un personaggio dello spettacolo, soprattutto di Tik Tok.

Il suo profilo attualmente vanta oltre 500 mila follower e sono davvero tantissimi i brevi video che pubblica giornalmente nella sua pagina. Molto bene anche su Instagram, con la sua pagina “_chaneltotti” che ha 360 mila follower. Si sa che è una studentessa della Ambrit International School a Roma, ma anche l’amore per lei sembra essere già una componente importante della sua vita.

Alcuni rumors, non ancora confermati dalle parti, parlano di una possibile relazione con un altro tiktoker, il giovane Cristian Babalus. A far trapelare la notizia sarebbe stata l’ex ragazza dell’influencer, con Martina De Vivo che ha accusato Chanel di averle soffiato il fidanzato.

Stando a quanto riportato da “chiecosa.it” non dovrebbe aver subito troppo il colpo per la separazione dei genitori, infatti si parla di una Chanel che ha già instaurato un bel rapporto con Noemi Bocchi.

Isabel Totti: compleanno, Noemi, Instagram

Chiudiamo ora con la terza figlia, ben più piccola rispetto a Cristian e Chanel che sono cresciuti insieme. Isabel infatti è sempre stata la più coccolata di casa, di undici anni più piccola del fratello e di nove rispetto alla sorella.

Stando a quanto viene spesso postato sui social, e da quanto ha dichiarato la stessa Ilary a Verissimo, Isabel sembrerebbe essere la principessa di mamma. La dimostrazione è avvenuta con una storia della conduttrice su Instagram, quando la Blasi ha immortalata Isabel, insieme alla cugina Niki, nel palazzetto di Aprilia per una gara sui pattini a rotelle.

Sicuramente la piccola è quella più confusa da questa situazione, dato che attualmente ha solo 7 anni, essendo nata il 10 marzo 2016. Anche Noemi Bocchi vuole conquistare il cuore della piccola Isabel, infatti poche settimane fa lei e Totti hanno ripreso la loro incursione in un negozio di giocattoli per il compleanno della piccola.

A rafforzare il rapporto ci ha pensato anche una profonda amicizia nata subito tra Isabel e la figlia di Noemi, con le due che sembrano essere inseparabili. Non ha ancora Instagram, troppo piccola, ma ha già un fan club in questo social.