Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 giugno

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, sabato 17 giugno 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport’ apre con l’Inter: “Uno-due’ nerazzurro, “Si sblocca Frattesi, preso Bisseck”. Focus della ‘rosea’ anche sul Milan, “Fuori in 13. C’è anche De Ketelaere“, e sulla Juventus che sta riprendendo Milik. In alto si parla di Italia, e della “Rivoluzione” che ha in mente Mancini.



Il ‘Corriere dello Sport’, invece, apre con la blindatura di Osimhen da parte del Napoli, “primo regalo per Garcia”. Spazio in alto all’Inter, con la notizia bomba: “Barella per Lukaku”, ovvero la richiesta fatta dal Chelsea ai nerazzurri.

‘Tuttosport’, infine, è a tutta pagina sulla cessione di Kulusevski al Tottenham per 30 milioni. Cessione che spalanca le porte al doppio colpo bianconero: “Parisi e Frattesi”. In basso punto sul Torino: “Incontro per Praet”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di sabato 17 giugno 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

‘L’Equipe’ è tutta su Nagelsmann, con il suo approdo al PSG saltato definitivamente. Il catalano ‘Sport’ mette in evidenza l’intervista a Gavi, mentre in alto parla di Dembele, con i blaugrana che puntano a rinnovargli il contratto.