Pressing e offerta alzata: Chiesa-Juve, divorzio immediato

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato è prossima alla conclusione l’avventura in bianconero del figlio d’arte. Futuro all’estero

Scarso feeling con Allegri e non eccellente con la società, anche per via delle richieste (stipendio da 8 milioni) in tema di rinnovo. Federico Chiesa e la Juventus potrebbero presto dirsi addio. I bianconeri hanno aperto da tempo alla sua cessione e, a quanto pare, c’è una big straniera in pressing per mettere le mani sul cartellino del figlio d’arte.

Secondo ‘Rai Sport’ è il Bayern che sta premendo sull’acceleratore per il classe ’97. I bavaresi fanno sul serio per il numero 7 de ‘La Vecchia Signora’. La fonte parla di pressing alzato per cercare di arrivare a un accordo con ‘La Vecchia Signora’.

Reduce da una stagione deludente, complice il difficile recupero dal grave infortunio, pure Chiesa è probabilmente disposto a porre fine al suo matrimonio con la Juve. Ora, insomma, vanno trovati gli incastri giusti. Il Bayern potrebbe essere la soluzione migliore per lui e per il club targato Exor, bisognoso di fare cassa e alleggerire il monte stipendi.

Chiesa-Bayern, pista caldissima per ‘Rai Sport’: i tedeschi stanno spingendo a tal punto che la loro offerta potrebbe arrivare a toccare quota 50 milioni di euro, cifra che può davvero strappare il sì di Manna e soci.