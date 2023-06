L’eroe Scudetto già dimenticato: sostituto dalla Serie A

Uno dei principali protagonisti dello scudetto del Napoli è pronto a dire addio; il club sembra aver già trovato il sostituto

La stagione del Napoli è stata, a dir poco, indimenticabile; il club partenopeo ha vinto lo scudetto dopo più di trent’anni al termine di un campionato dominato fin dalla prima giornata. I ragazzi di Spalletti (sostituito da Rudi Garcia) hanno dimostrato immediatamente quali fossero le loro intenzioni; squadra ben messa in campo e bella da vedere, capace di dominare qualsiasi avversario con un gioco che ha fatto innamorare tutti gli appassionati di calcio.

Il Napoli è stata una macchina perfetta che, per diverso tempo, ha anche dominato in Europa; uno scudetto meritatissimo con diversi protagonisti. Non possiamo, ovviamente, non citare Spalletti capace di imporre la propria filosofia di gioco e costruire una realtà che, questa è la speranza del popolo partenopeo, possa iniziare un ciclo vincente. Il merito va anche alla società, abile nel costruire una squadra fortissima nonostante addi pesanti come, tanto per citarne due, quelli di Koulibaly e Insigne.

I complimenti vanno fatti anche ai giocatori capaci di apprendere, in poco tempo, la filosofia di gioco di Spalletti e di portare sul campo i metodi di insegnamento del tecnico. Sono diversi i calciatori capaci di distinguersi più degli altri; impossibile non citare Kvaratskhelia e Osimhen ma tra i principali protagonisti dello scudetto partenopeo troviamo anche Kim. Il centrale, arrivato tra lo scetticismo più totale, non ha minimamente fatto rimpiangere Koulibaly; difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo (ha anche realizzato qualche gol), perfetto nell’anticipo e nell’uno contro uno. Giocatore straordinario capace di imporsi, in pochissimo tempo, in un campionato come quello italiano.

Il problema, per i tifosi del Napoli, è il futuro di Kim; il difensore è sempre più vicino a dire addio al club partenopeo e questo sarebbe un problema non da poco per il club anche se, in passato, la società ha sempre dimostrato di sostituire al meglio i giocatori partenti come successo proprio nella scorsa sessione estiva di mercato.

Napoli, piace Schuurs: è lui il post Kim

Il probabile addio di Kim obbligherebbe la società partenopea a tornare sul mercato per trovare un sostituto che possa andare a completare il reparto difensivo del Napoli. Sostituire il centrale sudcoreano non è impresa semplice considerando le qualità mostrate dal giocatore nell’ultima stagione di Serie A. Come detto, però, i partenopei sono sempre stati bravi a sostituire i giocatori basti pensare che quando partì Koulibaly si pensava non potesse esistere un difensore in grado di prendere il suo posto.

Stando a quanto riferito da Orazio Accomando su Twitter, al Napoli piace Schuurs; parliamo del centrale del Torino autore di una stagione decisamente positiva in maglia granata. Giocatore forte fisicamente, abile negli anticipi e con la possibilità di far male nell’area avversaria visto la sua capacità nel gioco aereo. Il Torino valuta il giocatore più di trenta milioni e sappiamo quanto sia complesso andare a trattare con il club granata. Solo con il tempo scopriremo se Schuurs potrà essere il nuovo baluardo difensivo del Napoli.