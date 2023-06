Giocatori con più presenze alla Juventus: la classifica

La Juventus in Italia è il club dei record ma quali sono le bandiere con più presenze? Scopri la top 3 dei calciatori bianconeri.

La Juventus è uno dei club più blasonati in Italia e quello con il record di titoli nazionali. Tanti i campioni che ne hanno indossato la maglia, da Platini fino a CR7, passando per Zidane, soltanto per citarne alcuni. Com’è noto tra i suoi primati vi è anche quello della tifoseria, in quanto sono moltissimi nel nostro paese i sostenitori dei bianconeri.

Secondo una recente stima effettuata da Sponsor Value di StageUp ed Ipsos, il numero dei tifosi complessivi in Italia supera i 24 milioni, ovvero un numero non troppo lontano dal 50% della popolazione del nostro paese.

Ebbene, i bianconeri sono i più seguiti dagli appassionati del mondo del pallone, contando più di 8 milioni di tifosi in giro per lo Stivale. Peculiarità del club è la capacità di raccogliere supporters da nord a sud della penisola, a differenza di molti altri club di Serie A che hanno un tifo molto più ‘localizzato’.

Al secondo e terzo posto la coppia meneghina composta da rossoneri e nerazzurri, che soltanto con i dati combinati tra loro riescono a raggiungere il numero della Vecchia Signora. Infatti il Milan ha poco più di 4 milioni di fan, seguito a brevissima distanza dall’Inter, il cui numero di tifosi è attorno ai 3.9 milioni.

Di seguito però vogliamo considerare un altro interessante primato nel club bianconero, vale a dire quello relativo alle presenze con la maglia della Juventus: chi occupa il primo posto? E chi sono i calciatori al secondo e al terzo? Scopriamolo insieme.

Alessandro Del Piero

Non è così difficile indovinare chi è il calciatore che ha totalizzato più presenze con la divisa della Juventus, nelle varie competizioni ufficiali che il club di Torino ha disputato nella sua lunghissima storia. Al vertice c’è Alessandro Del Piero – il ‘Pinturicchio’ – come lo definì Gianni Agnelli agli esordi in Serie A nei primi anni ‘90.

Le sue pennellate su calcio di punizione ispirarono l’allora presidente bianconero, che fece di tutto per portarlo a Torino insieme a Boniperti. Pennellate di classe e stile che ricordavano all’Avvocato proprio il talento del pittore umbro.

Ebbene il calciatore veneto raccolse ben 705 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, un record che gli vale il primo posto nella classifica delle ‘bandiere’ del club. Militò nel club dal 1993 al 2012.

705 presenza rappresenta un numero oggi ben difficilmente superabile, se pensiamo che ormai sono sempre meno i calciatori che giurano ‘amore eterno’ al club di appartenenza, preferendo migrare verso altri club blasonati, in caso di offerte economiche da capogiro.

Non solo. Di Del Piero è anche il record del maggior numero di gol segnati con i bianconeri, ovvero 290, che lo collocano al primo posto anche di questa specifica classifica.

Gianluigi Buffon

Un altro pilastro della storia dei bianconeri occupa il secondo posto per numero di presenze con la maglia della Juve. Il suo nome è ben conosciuto sia in Italia che all’estero: Gigi Buffon ha infatti ottenuto 685 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus. Militò nel club dal 2001, anno del suo arrivo dal Parma, fino al 2018.

Anche questa sua posizione sarà difficilmente superabile in futuro da nuove possibili ‘bandiere’ del club: d’altronde stiamo parlando una vera e propria leggenda tra i portieri e di un giocatore che è arrivato a vincere (quasi) tutto con la maglia della Juventus.

L’atleta, tuttora in attività al Parma (squadra dei suoi esordi professionistici), si è guadagnato nel tempo la sua grande popolarità e fama, anche al di fuori dei confini della tifoseria della Juventus. Gigi Buffon è emerso tra i suoi colleghi per il suo stile di gioco particolarmente sicuro ed affidabile, come pure per la sua straordinaria capacità di posizionamento, per la reattività e la leadership. Ecco insomma spiegato in sintesi il perché della sua lunghissima permanenza con la maglia bianconera.

Giorgio Chiellini

Un altro giocatore che i tifosi bianconeri e non, ricorderanno molto bene, occupa la terza posizione del podio del record di presenze con la Juventus. Si tratta del difensore centrale Giorgio Chiellini, oggi impegnato nel campionato americano MLS.

Ebbene anche il suo numero di presenze è di tutto rispetto, perché difficilmente potrà essere superato: 559 presenze in tutte le competizioni con la maglia della Juventus, per un calciatore che ha militato nel club in un lunghissimo periodo, ovvero dal 2005 al 2022. Tra i suoi titoli 5 Coppe Italia e 9 Scudetti con la maglia bianconera.

Le moltissime presenze sono dovute al fatto che Giorgio Chiellini è sempre stato un difensore centrale famoso per il suo stile di gioco aggressivo, combattivo e ricco di personalità. Una vera e propria colonna in campo e, tra le sue caratteristiche, anche la notevole resistenza e di un elevato senso della posizione.

Forza fisica e senso tattico gli hanno permesso spesso di intercettare i passaggi e vincere i duelli aerei. Ma il difensore centrale è sempre stato noto anche la sua tenacia e il suo spirito di leadership in campo, motivando i compagni di squadra e organizzando la difesa. Ecco perché si è guadagnato nel tempo la terza posizione nella classifica delle presenze in bianconero di tutti i tempi.