Cristiano Ronaldo chiama, Gasperini non risponde: offerta monstre

Cristiano Ronaldo tenta Gasperini ma il tecnico dell’Atalanta non risponde; per l’allenatore pronta una super offerta

Il campionato dell’Atalanta si è chiuso con un quinto posto; tra alti e bassi, la squadra bergamasca è riuscita comunque ad ottenere la qualificazione europea. Il prossimo anno il club giocherà l’Europa League con la voglia di fare bene e tornare ad imporre il proprio calcio anche in ambito internazionale. In questi anni, l’Atalanta è diventata una realtà consolidata del calcio italiano e, ogni stagione, ci si aspetta qualcosa di importante; il merito è, senza nessun dubbio, di Gasperini.

L’allenatore è riuscito a costruire una bellissima realtà; la squadra, grazie a Gasperini, ha iniziato ad esprimere un calcio tra i più belli in Italia. Combinazioni strette, ricerca della profondità, sovrapposizioni e soprattutto la voglia di imporre il proprio gioco indipendentemente dall’avversario. E’ proprio la mentalità ad essere cambiata in casa Atalanta; ormai la squadra scende in campo con la consapevolezza dei propri mezzi e con la voglia di fare la partita. Questa caratteristica si riflette anche sugli avversari che affrontano con rispetto i ragazzi di Gasperini.

Abbiamo detto di come la stagione dell’Atalanta si sia concluso con il quinto posto; nell’ultimo match di campionato, vinto dalla Dea per cinque a due, i tifosi bergamaschi hanno chiesto a gran voce al proprio tecnico di restare. Un messaggio che sembra essere stato accolto nonostante le lusinghe del club di Cristiano Ronaldo; andiamo a vedere nel dettaglio l’offerta dell’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo vuole Gasperini: dieci milioni a stagione per il tecnico

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al Nassr avrebbe provato a convincere Gasperini visto la ricerca di un tecnico dopo la separazione con Rudi Garcia che, nel frattempo, è diventato il nuovo tecnico del Napoli campione d’Italia. Cristiano Ronaldo, quando stava in Serie A, ha avuto modo di confrontarsi con l’Atalanta e di vedere il tipo di gioco proposto da Gasperini.

Proprio per questo, sempre secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il fenomeno portoghese potrebbe aver espresso la sua preferenza e consigliato Gasperini come nuovo tecnico. In questa sessione di mercato, i club arabi fanno sul serio e vogliono far diventare, a suon di milioni, il loro campionato tra i più appetibili. Per convincere il tecnico dell’Atalanta sono stati messi sul piatto più di dieci milioni a stagione.

Offerta ricchissima ma che non sembra convincere Gasperini; il tecnico, infatti, ha declinato l’offerta e nella sua mente esiste solo l’Atalanta con la prossima stagione. Il matrimonio tra l’allenatore e il popolo bergamasco è destinato a continuare con la voglia di continuare un progetto iniziato nel 2016. La prossima stagione sono diversi gli obiettivi: lottare per la Champions e fare bene in Europa League.