Asse Juve-Chelsea: spunta, a sorpresa, Casadei come contropartita

La mezz’ala ex Inter è finita nei radar del club bianconero. Discussioni con il Chelsea, possibile affare clamoroso

Miglior marcatore al Mondiale Under 20, con l’Italia di Nicolato sconfitta solo in finale dall’Uruguay, Cesare Casadei è tornato ad essere oggetto del desiderio sul mercato.

All’ex Inter pensano anche squadre italiane, su tutte la Juventus che nelle ultime ore ha effettuato un sondaggio con il Chelsea. Coi ‘Blues’ ci sono ottimi rapporti, vedi l’affare Zakaria dello scorso gennaio, tanto che non si esclude un nuovo affare in questa sessione estiva.

L’asse Juve-Chelsea, stando a indiscrezioni, è già rovente, con Casadei che può rappresentare la contropartita ideale per perfezionare e portare a termine una operazione da 70-80 milioni di euro.

Come noto i londinesi sono a caccia di una prima punta. Anzi due prime punte. Sono vicini a Nicolas Jackson, ventunenne senegalese del Villarreal accostato anche al Milan, e avrebbero messo nel mirino nientemeno che Dusan Vlahovic.

Ormai non è un mistero, il serbo vuole andare via dalla Juventus perché il feeling con Allegri è scarso. Vero che pure a Londra – sponda ‘Blues’ – non giocherebbe la Champions almeno per una stagione, altrettanto vero che andando in Premier farebbe un balzo di qualità sul piano sportivo, trovando un tecnico – Pochettino – pronto a rivalorizzarlo.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Vlahovic: Casadei nell’affare

La società targata Exor punta a intascare sui 70-80 milioni per Vlahovic, ovvero quanto speso un anno e mezzo fa per strapparlo alla Fiorentina.

Il Chelsea difficilmente arriverebbe a tanto, ma appunto potrebbe ingolosire i bianconeri inserendo nell’operazione il cartellino di Casadei, preso dall’Inter l’estate scorsa per 15 milioni di euro. È improbabile che la mezz’ala trovi spazio nella mediana londinese, così il club di Todd Boehly potrebbe decidere di ‘sacrificarlo’ per mettere le mani su Vlahovic.