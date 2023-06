Affare UFFICIALE per la Juventus: trenta milioni fino al 2029

La Juventus passa all’incasso: l’addio è definitivo, per i bianconeri arrivano trenta milioni di euro, il comunicato

La Juventus passa all’incasso. I bianconeri chiudono quella che può essere definita la prima importante operazione di mercato. Operazione in uscita per Dejan Kulusevski è stato riscattato dal Tottenham.

Il club londinese ha deciso di acquistare a titolo definitivo l’esterno svedese dopo l’anno e mezzo di prestito. L’accordo tra i club trovato a gennaio 2022 prevedeva la possibilità per la società inglese di riscattarlo a fronte del pagamento di 35 milioni di euro.

Nel comunicato della Juventus si fa riferimento anche alle cifre con uno sconto rispetto alla somma pattuita un anno e mezzo fa: da 35 a 30 milioni di euro, pagabili in sei esercizi. Cifra comunque importante per la Juventus che può così mettere in cassaforte una somma consistente, magari da sfruttare per qualche futuro acquisto. Nella stessa nota si specifica che l’operazione “genera un effetto economico positivo di circa € 12,8 milioni”. Kulusevski ha firmato con il Tottenham un contratto fino al 2028.

Kulusevski al Tottenham: riscatto UFFICIALE

Entrano quindi trenta milioni nelle casse della Juventus che passa all’incasso e spera di racimolare altre importanti entrate con la cessione di qualche calciatore che non rientra più nei piani tecnici di Allegri.

Il primo nome che viene in mente è quello di Arthur che tornerà dal prestito al Liverpool ma non per restare in bianconero, come spiegato da Pastorello anche ai nostri microfoni. Tornando a Kulusevski, con la maglia degli Spurs è riuscito a collezionare 57 presenze e sette gol totali.

Lo scorso anno, al debutto in Premier League, è stato il primo esordiente a terminare la stagione nella top 10 degli assist, pur disputando meno di 20 partite. Prestazioni che hanno spinto il Tottenham a riscattarlo: oggi l’annuncio ufficiale.