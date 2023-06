Termina l’era Mancini, scelto il nuovo CT della Nazionale

La sconfitta contro la Spagna ha alimentato le critiche su Mancini, intanto c’è già un preferito per la panchina della Nazionale

Il cammino in Nations League non è stato quello sperato, contro la Spagna è arriva una sconfitta al fotofinish che ha declassato l’Italia alla finalina per il terzo posto contro l’Olanda. Le critiche e lo scetticismo intorno al CT Roberto Mancini aumentano sempre di più.

L’entusiasmo generato dalla Nazionale di Mancini prima e durante l’Europeo vinto dagli Azzurri sembra un ricordo lontanissimo, anche perché in mezzo c’è stata anche la mancata qualificazione all’ultimo Mondiale. Ora anche da parte dei tifosi sembra non esserci più fiducia nel CT e la volontà generale appare quella di un cambio di guida tecnica: nel sondaggio odierno di Calciomercato.it, è stato scelto il preferito per ereditare la panchina Azzurra da Mancini.

Sondaggio CM.IT | Addio Mancini, l’uomo giusto per rilanciare la Nazionale è Spalletti

Come ogni giorno, sulla pagina ‘Twitter’ di Calciomercato.it abbiamo fatto un sondaggio rivolto ai nostri follower: il tema odierno era la panchina della Nazionale.

Alla domanda su chi sarebbe l’uomo giusto per ereditare la guida tecnica degli Azzurri in caso di separazione da Roberto Mancini i nostri follower si sono spaccati principalmente su due nomi: quelli di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti. A spuntarla, alla fine, con il 33% dei voti è stato proprio l’allenatore che ha vinto l’ultima Serie A: il tecnico del Real Madrid si è fermato a quota 30%.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🤯 Roberto #Mancini nella bufera dopo la sconfitta contro la #Spagna. In caso di divorzio, quale allenatore vorreste vedere sulla panchina dell’#Italia come nuovo commissario tecnico❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 16, 2023



Il terzo posto è appannaggio di Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus ha conquistato il 24% delle preferenze come erede di Roberto Mancini. Chi, invece, resta fuori dal podio è Antonio Conte. Il tecnico salentino ha già guidato, con ottimi risultati, la Nazionale e in questo particolare sondaggio ha raccolto solamente il 13% dei voti.