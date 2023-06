Juventus, la formazione 2023-24 che ha in mente Allegri dopo il mercato

Il mercato della Juventus entra nel vivo. Le voci come sempre sono tante, ma dall’incontro tra Allegri e Manna è emerso che la priorità sono le uscite. Insieme alla gestione dei prestiti, tra riscatti esercitati e non, i e rinnovi

In casa Juventus però c’è una rosa da puntellare e si sa, ai tifosi interessano sopratutto i nomi in entrata. E le uscite eccellenti, che in casa Juve potrebbero essere più di una.

Le settimane di mercato per la Juve non saranno semplici, c’è la necessità di abbassare il tetto degli ingaggi e di sfoltire un rooster ricco di giocatori, anche a causa dei numerosi cartellini che no verranno riscattati. Su tutti, McKennie di rientro dal Leeds, Arthur dal Liverpool e Zakaria dal Chelsea, ma ce ne sono molti altri. Come ad esempio De Winter che torna dall’Empoli, a causa di un importante infortunio al ginocchio o Pjaca, che percorrerà la stessa strada dal Castellani allo Stadium per motivi prettamente tecnici.

In porta si conferma Szczesny, nonostante gli screzi con Allegri, non sarà facile piazzare un portiere di quell’età, con ingaggio importante. E poi andrebbe sostituito. Si pensi a una Juve col 4-3-3. Con lo slittamento di Danilo sulla destra, la coppia centrale è composta da Bremer e Pau Torres, grande obiettivo bianconero da quando è andato via De Ligt. Si scelse il brasiliano ma, con un anno di ritardo, anche lo spagnolo può arrivare a Torino. Sulla sinistra l’obiettivo numero uno si chiama Carlos Augusto del Monza.

La mediana tutta italiana

Sempre proseguendo nel solco del 4-3-3, sulla linea di centrocampo è facile immaginare una linea composta praticamente solo da giocatori italiani.

Nella linea mediana, assieme a Locatelli e Fagioli già presenti in rosa, si aggiunge Rovella, di rientro dal Monza per restare. Il giocatore ex Genoa permette all’ex Sassuolo di sganciarsi dal ruolo di regista per tornare a ricoprire il suo naturale di mezz’ala di inserimento. Chiaramente, il numero 5 bianconero può fungere da perno basso, creando con Rovella una coppia di pivot di tutto rispetto. Sul lato sinistro del centrocampo, ci si metta Frattesi. Il giocatore scuola-Roma è il sogno di mercato più pregiato della Serie A: sulle sue tracce Juve e Inter, ma anche Napoli (in caso di uscita di Zielinski) e la stessa Roma.

Le incognite in attacco: big sì, big no

Il fronte offensivo, che scalda tanto il cuore dei tifosi e riempie spesso le colonne dei giornali, è un vero rebus.

Al centro dell’attacco ci sono due giocatori attualmente in rosa alla Juventus: Kean e Vlahovic. Milik non è stato riscattato, la Juve non ha mollato del tutto la presa, ma è formalmente un giocatore dell’OM. Dei due, Vlahovic è senza dubbio il titolare, ma entrambi non sono incedibili. Sul serbo tante squadre si sono interessate ma la valutazione alta della ‘Signora’ (circa 70 milioni di euro) e i numerosi stop fisici frenano le pretendenti, su tutte Bayern e Chelsea. Sulla corsia di sinistra è giusto al momento mettere ancora Chiesa, titolare e padrone di quella porzione di rettangolo verde. Anche per l’italiano la Juventus ascolterà eventuali proposte: per una cifra attorno ai 40 milioni può lasciare Torino.

La sorpresa in attacco potrebbe essere dall’altra parte. Sulla corsia di destra la sorpresa potrebbe essere Pulisic. Il classe ’98 è uno dei numerosi esuberi del Chelsea nel reparto offensivo ed è in cerca di un club che lo possa rilanciare. Giovane, con esperienza internazionale e dotato di grandi colpi, potrebbe fare al caso di tanti club, Juve compresa. Lo statunitense è da tempo seguito anche dal Milan potrebbe accendere un derby sull’asse Torino-Milano.