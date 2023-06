Italia, addio al ct: il nuovo sostituto è già UFFICIALE

L’Italia dice addio al proprio ct: già ufficializzato il sostituto che siederà sulla panchina azzurra dal 1 gennaio 2024

La Coppa del Mondo che si disputerà in Francia tra l’8 settembre e il 28 ottobre sarà l’ultimo trofeo per Kieran Crowley alla guida della Nazionale italiana di rugby.

Il ct neozelandese non vedrà rinnovato il proprio contratto e saluterà dopo due anni e mezzo. Alla guida degli azzurri dal maggio 2021, Crowley ha guidato la squadra fino ad ora in 19 match, vincendone sei, tra cui le storiche vittorie contro il Galles a Cardiff e contro l’Australia a Firenze, entrambe nel 2022. Crowley disputerà almeno altre otto partite alla guida dell’Italia tra gare di coppa del Mondo e test di preparazione al torneo. Al Mondiale gli Azzurri sono inseriti nel gruppo A con Nuova Zelanda, Francia, Namibia e Uruguay.

A sostituire Crowley sarà l’argentino Gonzalo Quesada. L’annuncio ufficiale è stato già dato dalla Federazione, che ha annunciato come il nuovo ct sarà alla guida della Nazionale a partire dal 1 gennaio 2024. “Uno dei tecnici più giovani e in vista a livello internazionale. Un tecnico vincente che vuole rendere gli Azzurri un punto di riferimento” ha sottolineato il presidente della Fir Marzio Innocenti. “Un grande onore e una sfida eccitante” ha dichiarato il tecnico sudamericano, alla prima esperienza da ct dopo aver allenato per tanti anni in patria e in Francia. Quesada sarà il primo allenatore argentino della storia a guidare la Nazionale azzurra.