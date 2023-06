Addio da 70 milioni per Theo: doppio scippo a Inter e Juve

Dopo l’addio di Maldini, ci sono meno garanzie per la permanenza di Theo Hernandez al Milan. In arrivo un’offerta da 70 milioni per il gioiello di Pioli

L’addio di Paolo Maldini a capo dell’area tecnica del Milan potrebbe avere dei risolti anche sul futuro di Theo Hernandez.

Il futuro del terzino francese non è più al sicuro a Milanello e se arrivasse un offerta fuori mercato potrebbe lasciare l’undici di Pioli. L’assenza di una figura come Maldini, che lo portò in rossonero dal Real Madrid prima che Theo diventasse uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, ha lasciato meno certezze sul futuro al Milan per il nazionale di Deschamps. Ecco quindi che tornano in auge le sirene dall’estero, in particolare dalla Premier League come scrive il ‘Corriere della Sera’. Le due squadre di Manchester, City e United, presto potrebbero presentare un’offerta a Cardinale, senza dimenticare le grandi di Spagna Real (si tratterebbe di un ritorno) e Barcellona. Il Milan per 60-70 milioni di euro si siederebbe inevitabilmente sul tavolo a trattare la possibile cessione di Theo Hernandez, che l’anno scorso ha rinnovato il suo contratto fino al 2026 con un corposo ritocco dell’ingaggio a 4 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Milan, Carlos Augusto e Frattesi col tesoretto di Theo Hernandez

Le big d’Europa però hanno la possibilità di mettere sul piatto il doppio dello stipendio e inevitabilmente ingolosiscono anche lo stesso laterale francese.

Come spiegato in precedenza, servirà comunque un assegno pesante per convincere il Milan a lasciare andare uno dei suoi gioielli. La dirigenza rossonera a quel punto potrebbe muoversi per portare a Milano dalla vicina Monza il brasiliano Carlos Augusto, in evidenza con la maglia dei brianzoli al primo campionato di Serie A. L’ex Corinthians ha una valutazione di 15-20 milioni e piace anche alle rivali Juventus e Inter. Allo stesso tempo, il tesoretto di Theo Hernandez permetterebbe al Milan di fiondarsi con maggiore decisione su Frattesi, obiettivo per il centrocampo. Anche in quel caso, oltre a Juve e Inter, ci sarà da superare pure la concorrenza della Roma per il pezzo pregiato del Sassuolo.