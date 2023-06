Accordo raggiunto, la Juve incassa subito 30 milioni

Calciomercato Juventus, l’affare è stato definitivo e sarà concretizzato nel corso delle prossime ore

Sono giorni movimentati in casa Juve. I bianconeri, in attesa di sciogliere definitivamente il nodo DS, sta scandagliando il mercato alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico a disposizione di Max Allegri.

Eventuali innesti mirati, però, saranno effettuati solo se dovessero concretizzare quelle uscite dalle quali la Juve spera di ricavare un discreto tesoretto. Sotto questo punto di vista trapelano aggiornamenti importanti sul fronte Kulusevski. L’esterno offensivo svedese, infatti, salvo clamorosi colpi di scena ritornerà al Tottenham. Gli Spurs, infatti, dopo non aver esercitato il riscatto per 35 milioni di euro, hanno rinegoziato una nuova trattativa con la Juve e sono pronti a chiudere l’affare.

Calciomercato Juventus, accordo con il Tottenham per Kulusevski

Secondo quanto evidenziato da goal.com, infatti, il club inglese avrebbe raggiunto un accordo con i bianconeri chiudendo di fatto l’operazione per 30 milioni di euro. Dopo i contatti sempre più frequenti dei giorni scorsi, è arrivata l’accelerata decisiva proprio in queste ore.

Non ci sono ancora gli annunci ufficiali ma la strada è ormai tracciata. Le prossime ore serviranno soltanto a limare gli ultimi dettagli di una trattativa che appare ormai definitiva nei suoi aspetti essenziali. Dopo aver chiuso la scorsa stagione con 2 reti ed 8 assist all’attivo, Kulusevski si avvia ad essere acquistato a titolo definito dagli Spurs, che hanno dunque sciolto le riserve imprimendo la svolta decisiva all’affare. La volontà del calciatore, del resto, non è mai stata in discussione. Dopo aver vissuto un anno e mezzo piuttosto difficile all’ombra della Mole, l’ex Parma in più di una circostanza aveva manifestato il suo desiderio di continuare la sua esperienza al Tottenham.

Operazione importante in uscita per la Juve, che ora può investire immediatamente il tesoretto investito per provare a dare l’accelerata decisiva alle diverse trattative che la vedono protagonista. Staremo a vedere se nei prossimi giorni si potranno creare le premesse per un interessante effetto domino. Intanto il primo tassello è stato perfezionato: Kulusevski sarà un nuovo calciatore del Tottenham.