Uragano Conte in Serie A: scelta la nuova panchina

L’allenatore leccese ha annunciato il suo possibile ritorno nel campionato italiano a due anni di distanza

Antonio Conte è finalmente pronto a tornare in Italia dopo aver trascorso le ultime due stagioni in Premier League. L’ex tecnico di Inter e Juventus, che lo scorso marzo ha rescisso ufficialmente il suo accordo in scadenza con il Tottenham, si trova attualmente libero da vincoli contrattuali.

Intervenuto a margine del premio il ‘Timone d’Oro’, l’allenatore ha rilanciato le possibilità di un suo ritorno su una panchina di Serie A, ammettendo: “La voglia di allenare c’è sempre, la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Ma non ho l’ansia di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio lo prenderei in esame, in Italia o all’estero“.

Contrariamente alle indiscrezioni circolate nei mesi scorsi, non sarà certamente l’Inter a riaccogliere in Italia il suo ex allenatore. Lo straordinario percorso realizzato in Champions League ha difatti certificato la permanenza di Simone Inzaghi in nerazzurro almeno per un’altra stagione, in attesa dei negoziati per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2024. Potrebbero riaprirsi, dunque, tutte le altre opzioni che favorirebbero il suo ritorno in Serie A.

Calciomercato Juve, scelto il ritorno di Antonio Conte in panchina

Nel sondaggio lanciato questa mattina sui canali social di Calciomercato.it, abbiamo chiesto ai nostri utenti quale panchina italiana sarebbe la migliore per Antonio Conte in questo momento.

Dopo la candidatura rilanciata dall’allenatore, i tifosi hanno individuato la Juventus come la formazione ideale da cui ripartire in Italia per Conte. Il club bianconero è stato infatti ‘cliccato’ su Twitter dal 37,5%, superando tutte le altre opzioni proposte. Al secondo posto si è posizionato il Napoli (26%), realmente alla ricerca di una nuova guida in panchina dopo aver accettato il divorzio da Luciano Spalletti una volta conquistato il tricolore. Al terzo posto la direzione della Nazionale Italiana (18,8%) dopo una prima esperienza dal 2014 al 2016. Pochi voti invece per la Roma che chiude con il 17,7%. La formazione giallorossa verrà guidata da José Mourinho nonostante la deludente sconfitta in finale di Europa League.