Conte annuncia il ritorno in panchina: “Qualcosa di importante”

Le dichiarazioni del tecnico italiano che parla senza troppi giri di parole del suo futuro

Antonio Conte torna a parlare. Lo fa a margine del premio il ‘Timone d’Oro’, ribadendo la sua voglia di continuare ad allenare dopo la fine del rapporto con il Tottenham.

Durante la Primavera il suo nome è stato accostato a diverse squadre italiane, soprattutto alle due milanesi. Inter e Milan, però, hanno preso le loro decisioni è andranno avanti con Simone Inzaghi e Stefano Pioli. La volontà è stata sempre quella di poter tornare in Italia, ma ad oggi appare complicato che possa succedere. Anche se un paio di panchine non sono così salde. E’ libera, ad esempio, quella del Napoli, ma Aurelio De Laurentiis, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sta valutando altri profili.

“La voglia di allenare c’è sempre – riporta gazzetta.it – la passione non tramonta mai. In quel caso mi dovrò guardare dentro e pensare di non fare più questo mestiere. Ma non ho l’ansia di cercare una panchina, dovesse capitare qualcosa di importante e serio lo prenderei in esame, in Italia o all’estero”. Antonio Conte, dunque, non esclude un ritorno su una panchina all’estero, nonostante da Londra aveva sempre fatto capire altro.

Tottenham, Conte: “Esperienza bellissima”

Non è finita nel migliore dei modi l’avventura al Tottenham di Antonio Conte. Impossibile non parlare di quanto successo a Londra, un’esperienza che indubbiamente lo ha fatto crescere:

“Ci sono state cose positive e altre meno – prosegue Conte -, ma l’esperienza è stata bellissima, abbiamo fatto il massimo e dato tutto quello che avevamo. Quando sono arrivato la squadra era ottava/nona, e siamo arrivati in Champions. Poi quest’anno, con la squadra quarta, ho deciso di dividere la mia strada con quella del Tottenham, perché molti si accontentavano del percorso fino a quel momento”.