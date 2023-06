UFFICIALE: lascia la Serie A. Il bianconero vola in Australia

Finisce l’avventura in Italia di un centrocampista bianconero che si prepara ad iniziare un nuovo capitolo della propria storia in Australia

L’annata appena conclusa è stata l’ultima in maglia Udinese per Tolgay Arslan, centrocampista tedesco classe 1990 che ha messo a referto 36 presenze ed un gol nell’ultima stagione di Serie A.

Il percorso dell’ex Amburgo in Friuli è appena terminato ed ha anche già trovato la sua prossima destinazione. Futuro in Australia per Arslan che ha siglato un accordo con il Melbourne City, come ufficializzato tramite una nota dalla stessa società: “Il Melbourne City FC è lieto di annunciare la firma del centrocampista tedesco di 32 anni, Tolgay Arslan, che si unisce al club direttamente dalla Serie A con un contratto biennale”.

Il direttore del Melbourne City FC, Michael Petrillo, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente entusiasti della firma di Tolgay, ha una mentalità vincente e non vediamo l’ora di dargli il benvenuto a Melbourne”. Lo stesso Arslan al sito del club ha ammesso: “Ricordo quando giocavo per il Beşiktaş in Turchia, avevo una voce interiore che diceva: ‘un giorno giocherò in Australia’“.