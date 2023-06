Sponsor Monza, chi sono e quanto pagano? L’elenco completo

Ambizione e grandi progetti guidano coloro che dirigono il club AC Monza, ma che cosa si sa riguardo agli accordi con gli sponsor?

Il Monza è un club di calcio che ha saputo stupire negli ultimi anni. Prestazioni convincenti in campionato insieme all’acquisto di giocatori di livello, come ad es. il nazionale campione d’Europa Matteo Pessina, hanno reso la squadra una delle certezze della massima competizione calcistica nazionale.

Ma come vanno le cose a livello di sponsor? Ovvero quali sono gli accordi commerciali che riguardano il club lombardo e le cifre che ruotano attorno ad essi? Si tratta di aspetti che affronteremo nel corso di questo articolo, nel quale daremo tutte le delucidazioni utili ad individuare gli sponsor Monza e quanto pagano. Ecco l’elenco completo e i dettagli sugli accordi sottoscritti.

Sponsor tecnico del Monza

Nell’estate del 2019 il Monza, quando ancora non militava in Serie A, strinse un accordo economico con Lotto Sport Italia, sponsor tecnico di durata quadriennale. Il contratto ha riguardato e riguarda la fornitura dell’abbigliamento tecnico di tutte le squadre del club biancorosso. L’attuale sponsor tecnico ha sostituito Boxeur Des Rues, il cui contratto terminò il 30 giugno 2019.

Quello tra Lotto Sport Italia e AC Monza è un binomio fortunato. Infatti grazie alla prima storica promozione dell’AC Monza l’attuale sponsor tecnico ritorna a fornire l’abbigliamento ad una squadra impegnata nel massimo campionato calcistico italiano. In passato il noto marchio aveva già vestito Milan, Juventus, Napoli, Fiorentina, Palermo, Udinese. Perciò non è di certo un nome nuovo.

Come accennato il percorso iniziò a luglio del 2019 ed è stato caratterizzato finora da più successi: oltre al salto in Serie A, i brianzoli e Lotto hanno infatti ottenuto la vittoria del campionato di serie C, e di seguito la promozione in Serie B, giunta al termine della stagione 19/20. Poi lo storico approdo nella massima serie.

Ruolo dello sponsor tecnico

In estrema sintesi, lo sponsor tecnico in una squadra di calcio è quel soggetto che sottoscrive un accordo commerciale con il club. Il suo ruolo, come accennato, è quello della fornitura dell’abbigliamento sportivo per le partite e gli allenamenti. Tipicamente, l’accordo include la fornitura di maglie da gioco, pantaloncini, calzettoni, scarpe da calcio e altri articoli collegati.

Di fatto AC Monza ottiene dunque prodotti di qualità per la propria rosa di giocatori, oltre che la possibilità di esporre un celebre marchio italiano. Quest’ultimo a sua volta, grazie alla presenza e alla visibilità del logo e dunque grazie alla sponsorizzazione può contare su una piattaforma per pubblicizzare a livello nazionale, e non solo, il proprio nome.

In modo coerente a ciò che abbiamo detto, l’azienda produttrice di abbigliamento sportivo può servirsi dell’accordo di sponsorizzazione tecnica per attività di marketing collegate. Ci riferiamo dunque ad attività pubblicitarie con la partecipazione dei giocatori del club, la realizzazione di eventi promozionali e la distribuzione di merchandising.

Oltre a ciò lo sponsor tecnico risponde ovviamente anche ai bisogni finanziari del club, in questo caso AC Monza. Ecco perché gli accordi di sponsorizzazione tecnica oltre a comportare la fornitura di abbigliamento, non di rado implicano anche un ingente flusso di denaro verso il club. Questi soldi sono utili alle casse societarie e agli equilibri di bilancio.

Sponsor di maglia del Monza

Centralmente sul petto dei giocatori che indossano la maglia del Monza troviamo lo sponsor Motorola, notissimo produttore di smartphone oggi parte del Gruppo Lenovo. Suo il ruolo di Official Sponsor dei biancorossi in questi anni. La notizia dell’avvio della partnership risalì al momento dell’anticipazione della firma del calciatore Matteo Pessina, campione europeo con la nazionale maggiore.

L’Amministratore Delegato dell’AC Monza Adriano Galliani e l’Executive Director di Motorola Carlo Barlocco delinearono così l’avvio di un rapporto di collaborazione commerciale nato dal desiderio di andare incontro alle passioni ed ai gusti di tifosi e consumatori. Le maglie da gioco del club evidenziano, non a caso, un’iconica “M” sul petto.

Secondo il contenuto dell’accordo con Motorola, i biancorossi avranno ben visibile il marchio in oggetto anche nel riscaldamento di ogni partita, personalizzando il training kit pre-gara e fuori dal campo.

Ruolo dello sponsor di maglia

Lo sponsor di maglia, il cui sinonimo è anche main sponsor o shirt sponsor, ha un ruolo predominante nella sponsorizzazione di un club di calcio. In primis detto sponsor serve a dare un sostegno finanziario al club per ottenere in cambio una grande visibilità del proprio marchio sulle maglie di gioco indossate dai giocatori durante le partite di Serie A.

Lo sponsor di maglia, proprio come lo sponsor tecnico, può inoltre sfruttare la possibilità di promuovere il proprio marchio con attività di marketing e promozione. Ci riferiamo anche in questo caso alla realizzazione di pubblicità con i calciatori AC Monza, come pure all’utilizzo del logo dello sponsor in materiali promozionali, alla partecipazione a eventi del club e molto altro. L’ottica è dunque è quella di una collaborazione ‘trasversale’, che possa giovare ad ambo le parti.

Il sostegno finanziario assicurato dallo sponsor di maglia Motorola è sicuramente degno di nota, in quanto la somma versata – solitamente pari ad alcuni milioni di euro annui – serve a contribuire al bilancio generale, ai salari dei giocatori e ad altre spese operative.

In sintesi, lo sponsor di maglia fornisce un supporto finanziario vitale al club, ma anche al contempo ottiene una significativa visibilità del marchio, e può sfruttare opportunità di marketing e promozione. Di fatto lo sponsor stabilisce dunque un’associazione diretta con il club di calcio per il tramite dell’esposizione del logo o del nome del marchio sulle maglie di gioco, secondo una logica non diversa da quella dello sponsor tecnico.

Sponsor di manica

Oltre allo sponsor di maglia, AC Monza ha anche lo sponsor di manica, in inglese “sleeve sponsor”. Il marchio in questione è Dell’Orto, azienda italiana specializzata nella costruzione di carburatori e sistemi di iniezione elettronica. Grazie a questa specifica collaborazione, l’azienda in oggetto ha acquistato il diritto di apparire come sponsor sulla manica della maglia di gioco ufficiale del club.

Anche questa è chiaramente un’opportunità di sponsorizzazione che permette ad un’azienda di avere visibilità su una parte delle maglie dei giocatori, nell’ambito delle partite di Serie A e coppe.

Vero è che la sponsorizzazione sulla manica è divenuta sempre più diffusa nel calcio professionistico negli ultimi anni. In passato lo spazio sulle maniche era di solito assegnato al logo del club o, in alcuni casi, al logo di un’organizzazione benefica. Oggi in sempre più club di calcio compare anche una sponsorizzazione ad hoc sulla manica.

La partnership di prestigio con MSC

La lista di certo non ridotta di sponsor che ruotano attorno alla società calcistica AC Monza, comprende anche una freschissima partnership sportiva con Msc Crociere. L’illustre compagnia di navigazione è divenuta così una dei main sponsor del Monza Calcio per le prossime stagioni.

La collaborazione si è notata fin da subito in Serie A, dato che il logo della compagnia di crociere è comparso più volte sui led di bordocampo in occasione delle gare casalinghe del Monza e sui backdrop in sala conferenze, flash zone e mixed zone. Un primo piano per una compagnia di navigazione peraltro già ben conosciuta.

Non solo. Gli accordi di partnership prevedono che il logo Msc Crociere sia visibile al centro sportivo Luigi Berlusconi-Monzello, ma anche sui cartelli fissi collocati in prossimità dei campi di allenamento, ed altresì sulla home page del sito web ufficiale del club di calcio.

Dati molto positivi quelli dell’attività in mare per Msc, e dunque sicuramente una collaborazione di prestigio per la stessa AC Monza. La compagnia italiana leader nel mondo nel settore crocieristico si conferma infatti ai vertici, grazie ad incassi da record e ad un notevole incremento della movimentazione dei passeggeri.

Secondo un’ottica tipica nelle sponsorizzazioni di prestigio, AC Monza e Msc Crociere si sono accordate altresì per dare vita a numerose iniziative che la compagnia di navigazione organizzerà con la squadra, sia a bordo delle navi sia a terra, per spingere ad un maggior coinvolgimento la tifoseria biancorossa – come pure tutto il territorio brianzolo.

Ma sono le parole dell’amministratore delegato AC Monza Adriano Galliani, a esprimere tutta la sua soddisfazione per l’avvio dei rapporti. La sponsorizzazione da parte dell’eccellenza mondiale Msc Crociere “rafforza ulteriormente il nostro brand e certifica la credibilità del progetto anche fuori dal terreno di gioco“, queste le parole usate.

Elenco completo degli sponsor

I tifosi del Monza, e i curiosi ed appassionati del mondo del calcio in generale, potrebbero voler sapere qual è l’elenco completo degli sponsor del Monza. Ebbene, per indicarlo non possiamo che rinviare alla pagina ad hoc nel sito web del club brianzolo. Qui è presente un amplissimo elenco di sponsor, suddivisi per marchio e per tipologia. Pertanto non vi sono soltanto i marchi maggiori che abbiamo finora indicato, ma anche tantissime altre partnership che non possono che portare oggettivi vantaggi d’immagine ed economici al club.

Tra gli altri abbiamo ad esempio U-Power, azienda leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento da lavoro, a fianco dell’AC Monza da alcuni anni. Lo storico stadio Brianteo si è così trasformato in U-Power Stadium, un impianto completamente rinnovato che oggi porta il nome del marchio citato, a seguito dell’accordo di naming sponsor ad hoc.

Non solo. Alla voce ‘main partner’ troviamo anche nomi illustri come Intesa Sanpaolo, Esselunga, Mentadent o Deliveroo. In ogni caso per ulteriori dettagli sulla vera e propria ‘galassia’ di sponsor dell’AC Monza, tutti i riferimenti sono in questa pagina web.

Quanto guadagna dagli sponsor?

Se ci si domanda quali sono le cifre che caratterizzano gli accordi commerciali legati alle varie sponsorizzazioni, probabilmente la risposta deluderà le aspettative di non poche persone. Sul sito web ufficiale di AC Monza troviamo varie news riguardanti proprio le partnership con i brianzoli, ma non le cifre specifiche degli accordi economici in ballo.

Troviamo però alcuni dati di rilievo nel bilancio al 31 dicembre 2022, pubblicato nel sito web ufficiale AC Monza – in particolare nella parte relativa al commento alla gestione finanziaria. La società infatti fa riferimento alla voce di introito che attiene alle sponsorizzazioni per 8,8 milioni di euro, di cui 5,7 milioni realizzati nel secondo semestre 2022 grazie al grande incremento di raccolta ottenuto col passaggio di categoria.

Peraltro il club nello stesso bilancio ha indicato che anche gli incassi da stadio iniziano ad avere una dimensione molto significativa (con 4,4 milioni di euro di cui 3,8 milioni di euro nel secondo semestre dell’anno), ovviamente anch’essa legata all’approdo al massimo campionato nazionale.

Possiamo inoltre fare alcune considerazioni utili a capire meglio il contesto. Ebbene, il guadagno di un club di calcio di Serie A, che deriva dagli accordi con gli sponsor, può variare non poco in base a vari fattori, tra cui la dimensione e la popolarità del club, il successo sportivo, la visibilità mediatica e l’attrattiva del mercato in cui opera il club. Ovviamente anche le dimensioni dell’azienda sponsorizzatrice hanno un oggettivo rilievo.

In linea generale, i club di Serie A possono conseguire cifre annuali che vanno da alcuni milioni di euro a decine di milioni di euro dagli sponsor di maglia e da quelli tecnici.

Adidas, Banca Popolare di Monza e Brianza e non solo: gli sponsor storici

Un club piccolo se confrontato con quelli più blasonati d’Italia, ma sicuramente dalle grandi ambizioni, grazie alla proprietà ed alla presenza della famiglia Berlusconi e dell’attuale amministratore delegato del club brianzolo Adriano Galliani, che anni fa fecero grande il Milan. Già oggi però la ‘storia’ degli sponsor del club è ricca e annovera nomi celebri. Tra gli sponsor tecnici, non possiamo non accennare alle collaborazioni con Adidas negli anni ’80 e poi una seconda volta per una parte della decade successiva. Nel mezzo la collaborazione con Umbro e in seguito quella con Reebok ed ancora con Adidas fino al 2000.

Con il nuovo millennio, AC Monza stipulò contratti di sponsorizzazione con altri noti marchi, quali ad esempio Legea, Errea, ancora Umbro ed Adidas (periodo 2006-2013), Macron e, prima di Lotto, Boxeur de Rues.

Invece tra i main sponsor o sponsor principali, abbiamo ad esempio Banca Popolare di Monza e Brianza a metà degli anni ’90, Vismara a seguire ed anche Centrale del Latte di Monza. Negli ultimi anni nomi di spicco con Edison e Withu, fino ad arrivare alle partnership odierne con Motorola, U-Power, Dell’Orto, Pontenossa e l’appena citata compagnia di crociere Msc.

Conclusioni

Nel corso di questo articolo abbiamo visto alcuni dettagli circa le sponsorizzazioni che riguardano AC Monza. Si tratta di vantaggi che riguardano sia l’azienda sponsor, sia il club di calcio, come ora ricapitoleremo in sintesi.

Vantaggi per l’azienda sponsor

Grazie alla partnership, l’azienda sponsor potrà contare su una consistente visibilità del proprio marchio con l’esposizione del logo o del nome del marchio su distinti canali. Basti pensare alle maglie dei giocatori, agli impianti, al sito web del club, ai materiali promozionali e le campagne di pubblicità. Chiaramente questo accrescerà la consapevolezza del marchio da parte dei tifosi e della gente in generale.

Ancora, per uno sponsor l’essere associati ad un club, ed in particolare a quello dell’AC Monza, permette di beneficiare di un’immagine sportiva di successo, passione e dedizione da parte dei tifosi biancorossi. L’azienda sponsor potrà così avvantaggiarsi dall’associazione con i valori e l’identità del club, che influenzerà in modo positivo la percezione del marchio da parte dei consumatori e dei clienti.

Inoltre, gli sponsor possono coinvolgere i tifosi per il tramite di iniziative di marketing e promozione, e ci riferiamo ad eventi con gli atleti, concorsi, attività sul web e offerte speciali. Detto coinvolgimento dà luogo ad un legame emotivo con i fan e può portare ad un maggiore attaccamento e fedeltà nei confronti del marchio sponsor. Inoltre essendo il calcio uno sport globale, la presenza del marchio verrà notata anche da chi tifoso non è, ampliando le possibilità di ampliamento del bacino dei clienti.

Non dimentichiamo poi che gli accordi di sponsorizzazione permettono all’azienda sponsor di sfruttare opportunità di marketing uniche, come la possibilità di usare immagini e contenuti degli atleti per scopi promozionali, la creazione di pubblicità e spot in tv con i calciatori del club.

Vantaggi per il club di calcio

Ovviamente a beneficiare degli accordi di partnership è anche AC Monza. Da questi contratti commerciali ne deriva infatti un supporto finanziario, in quanto gli accordi di sponsorizzazione permettono una consistente fonte di sostegno finanziario per il club di calcio.

In particolare, le entrate che scaturiscono dagli accordi di sponsorizzazione possono essere usate per finanziare le operazioni quotidiane della società sportiva, perfezionare le infrastrutture, comprare nuovi atleti e investire nello sviluppo del club.

Ancora, le entrate da sponsorizzazione permettono di contare su un incremento delle risorse. La sponsorizzazione consente ai club di calcio di aver accesso a risorse supplementari, come le attrezzature sportive, ma anche l’abbigliamento da allenamento, o ancora le consulenze e i servizi di marketing. Come in una sorta di circolo virtuoso, questo permetterà al club di migliorare le proprie capacità operative e la qualità dei servizi presentati al pubblico.

Infine, ovviamente l’essere associati a prestigiose aziende sponsor può migliorare, ed anzi migliora sicuramente l’immagine del club. Pensiamo ad esempio alle sponsorizzazioni in essere tra AC Monza e Motorola e Msc Crociere, tra le altre.