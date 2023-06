Ritiro anticipato: “E’ al passo d’addio”

Il giocatore sbaglia ancora e finisce nel mirino della critica. Nessuno più lo vorrebbe vedere con la maglia della Nazionale

Alla Spagna sono bastati quattro minuti per trovare il gol del vantaggio contro l’Italia, nella semifinale di Nations League.

Un gol nato, soprattutto per via dell’errore di Leonardo Bonucci. Così Yéremi Pino ha avuto campo libero per battere Gianluigi Donnarumma. Gli azzurri hanno poi trovato la rete del pari con Ciro Immobile, che non ha sbagliato dal dischetto. Il difensore della Juventus, però, è finito ugualmente nel mirino della critica.

Tanti i messaggi contro il calciatore, ritenuto, dai tifosi, inappropriato per la Nazionale. E si sottolinea così come Roberto Mancini abbia preferito il 36enne a difensori, reduci da un’ottima stagione, come Casale e Romagnoli. Così anche il commissario tecnico non è stato risparmiato per le scelte fatte.

Leonardo Bonucci 36 anni. Riserva da un anno nella Juve! Capitano della nazionale. Frittata sua o di Mancini che ancora lo considera?? #spagnaitalia — Grande Muge (@G_Mugelli) June 15, 2023

Bonucci è vergognoso #ItaliaSpagna — 🐎 Rosario Arena 🐎 (@ArenaRosario) June 15, 2023

Ma bonucci a quest’ora non dovrebbe stare col budino in mano a Villa Arzilla? #SpagnaItalia — ddeleven… (@ddeleven) June 15, 2023

No, ma continuaimo a convocarlo#Bonucci ormai è buono solo per le partite del giovedì #ItaliaSpagna #NationsLeague #UEFANationsLeague — MASSIMO FERRARIS (@ilgiovanemassi) June 15, 2023

Il problema non è l’errore di #Bonucci ma il problema è che gioca ancora nella nazionale italiana…#SpagnaItalia — ParolAlCampo (@ParolAlCampo) June 15, 2023

Bonucci è l’unico giocatore in grado di unire tutte le tifoserie d’Italia. — Elisa (@Vernez89) June 15, 2023

Toloi Bonucci nel 2023 con l'ultimo anche capitano .e romagnoli ? altri giovani che ci sono e non giocano?

guarderò altro — Sor battitoMilan7 (@battitomilan7) June 15, 2023

Romagnoli e Casale a casa

Bonucci in campo GODO pic.twitter.com/6uwNMkZtkg — Juanito (@juanito92x) June 15, 2023