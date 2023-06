Infortunio in Nazionale: Milan in ansia per il big

Il giocatore si è fermato per un problema non ancora chiaro: i sostenitori sono davvero preoccupati

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, Mike Maignan non ha terminato l’allenamento odierno con la Nazionale francese.

Il portiere del Milan ha sentito un piccolo fastidio di natura muscolare, ma non si conosce ancora nel dettaglio l’entità dell’infortunio. L’estremo difensore potrebbe dunque saltare la sfida contro Gibilterra, match in programma nella giornata di domani.

Solo nelle prossime ore, però, si capirà come sta davvero Maignan, ma nel frattempo tra i tifosi rossoneri c’è un po’ di paura visti i precedenti legati al portiere, che nel corso dell’ultima stagione è stato fuori per circa cinque mesi, a causa dei guai al polpaccio. Per la partita contro Gibilterra, Didier Deschamps dovrebbe affidarsi a Brice Samba, portiere del Lens, che ha superato nelle gerarchie Alphonse Areola. Poi si tornerà in campo lunedì sera contro la Grecia prima delle meritate vacanze.