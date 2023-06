Il rimpianto di Mancini: “Avrei sperato di aver già vinto il Mondiale”

Roberto Mancini fa un bilancio dei suoi primi cinque anni da commissario tecnico della Nazionale italiana, con un rimpianto Mondiale

Questa sera l’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. L’obiettivo degli azzurri è quello di arrivare in fondo alla competizione come sottolineato dal commissario tecnico Roberto Mancini.

“Le partite contro la Spagna sono sempre molto difficili, è una grande squadra, gioca un tipo di calcio molto offensivo e tecnico, lo fa da tantissimo tempo” ha dichiarato Roberto Mancini sui profili ufficiali web e social della FIGC quando mancano poche ore alla semifinale di Nations League con la selezione iberica. “La partita sarà equilibrata e per vincere dovremo avere un buon bilanciamento, attaccarli ma tenendo sempre un buon equilibrio”.

Un percorso non facile quello che ha portato l’Italia alle semifinali di Nations League “vincendo un gruppo nel quale, qualcuno lo dimentica, c’erano Germania, Inghilterra e Ungheria, giocando con ragazzi molto giovani che avranno un grande futuro in Nazionale”. Una partita che arriva pochi giorni dopo il quinto anniversario da commissario tecnico azzurro per Roberto Mancini: “Sono tanti cinque anni, non è facile essere così tanto il CT della Nazionale in Italia, un po’ come il Presidente del Consiglio”.

Nazionale, il bilancio e il rimpianto di Mancini

Roberto Mancini avvolge il nastro dei ricordi, tra “momenti bellissimi e altri molto duri, ma fa parte dello sport e della vita, bisogna saper accettare tutto e guardare avanti, perché abbiamo degli obiettivi importanti. Avrei sperato di arrivare a questo anniversario avendo già vinto il Mondiale, era il nostro obiettivo e invece non ci siamo neanche qualificati, vorrà dire che dovremo aspettare ancora 3 anni”.

Mancini rivendica il merito di aver raggiunto le semifinali di Nations League “con una squadra con tantissimi ragazzi e un’età media bassissima. Sarebbe molto importante vincere la Nations League. Prima pensiamo ad andare in finale e poi ne parliamo…”.