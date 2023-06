Cancelo torna in Serie A: formula e dettagli dell’affare

Cancelo sempre in uscita dal Manchester City, può tornare in Serie A. Ecco la possibile formula e tutti i dettagli dell’affare

Quello di Joao Cancelo è uno dei nomi destinati ad infiammare il calciomercato estivo. Il terzino portoghese tornerà al Manchester City dopo il prestito al Bayern Monaco, ma è destinato a lasciare nuovamente i neo campioni d’Europa.

L’ex Inter e Juventus non è stato riscattato dal Bayern Monaco a causa dell’altissima cifra fissata per l’acquisto a titolo definitivo dal club inglese. Il laterale, ancora sotto contratto con i Citizens fino al 2027, finirà così nuovamente sul mercato. Sulle sue tracce ci sarebbero Arsenal e Barcellona ma non solo. Si parla infatti di un possibile ritorno in Serie A per il terzino portoghese. Gianluca Di Marzio, a ‘MyBettingSites.co.uk’, ha dichiarato: “I top club vogliono un giocatore come Cancelo. La Juventus vorrebbe riaverlo in prestito ed è in lista. Arsenal, Barcellona e Juventus sono i tre club interessati a Cancelo”.

Calciomercato Juventus, occhi su Cancelo per il possibile ritorno in bianconero

Cancelo rappresenta dunque un’importante occasione di mercato che avrebbe attirato anche le attenzioni della Juve. Il club bianconero, come noto, è al lavoro per un restyling sulle fasce.

Il portoghese potrebbe arrivare attraverso la formula del prestito, andrà però trovata l’intesa con il Manchester City per la cifra dell’eventuale riscatto. Con un lungo contratto fino al 2027, la valutazione complessiva del giocatore è di circa 50-60 milioni di euro. Staremo a vedere.