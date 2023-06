Assalto a Morata: offerta monstre da 50 milioni a stagione

Resta tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata: l’attaccante spagnolo tra rinnovo e lusinghe di mercato

Nel mirino di Roma e Milan, Alvaro Morata rinnova il contratto con l’Atletico Madrid e riceve una maxi-offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Resta tutto da scrivere il futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo ha da poco rinnovato il contratto che lo lega all’Atletico Madrid fino al 2026, ma la questiona sulla sua cessione è tutt’altro che chiusa. In Italia lo seguono diverse società, su tutte Roma e Milan, ma occhio al possibile inserimento della Juventus che questa volta potrebbe provare ad ingaggiarlo a titolo definitivo.

Nei giorni scorsi, l’attaccante classe ’92 ha raggiunto l’accordo per prolungare il suo contratto con i Colchoneros, ma in queste ore è arrivata un’offerta davvero invitante: è quella dell’Al-Tawon, club saudita che ha messo sul piatto una succulenta proposta da 50 milioni di euro all’anno per l’attaccante spagnolo. L’offerta rimane sul tavolo, anche se l’intenzione del centravanti ex Real Madrid resta quella di giocare ancora in Europa e, magari, di tornare in Italia.

Morata, offerta monstre dall’Arabia Saudita

L’Al-Tawon non è l’unica compagine araba sulle tracce di Alvaro Morata, finito anche nel mirino dell’Al Hilal, club più prestigioso dell’Arabia Saudita che ha già provato a sedurre Massimiliano Allegri.

Il nuovo contratto che Morata ha siglato con l’Atletico Madrid prevede una clausola rescissoria da 10 milioni di euro: un assist ai club interessati, soprattutto quelli italiani, per provare ad ingaggiare l’attaccante che nella stagione appena terminata ha realizzato quindici gol e tre assist in quarantacinque partite giocate tra campionato e coppe.

Una situazione tutta in divenire quella di Alvaro Morata: da un lato la possibilità di percepire ingaggi faraonici in Arabia Saudita, dall’altro quella di tornare in Italia per continuare ad esprimersi ad alti livelli.