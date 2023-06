Ancelotti li lascia andare, doppio ‘regalo’ alla Juventus

La Juventus prepara mosse di mercato importanti e guarda in casa Real Madrid, due profili interessanti in uscita dai ‘Blancos’

Il mercato entra già nel vivo, in una estate in cui per tutte le big tradizionali la missione dell’inseguimento al Napoli campione d’Italia non sarà facile. Occorre quanto prima mettere a segno affari importanti per impostare l’ossatura delle rose, ed è un discorso che riguarda soprattutto la Juventus, appena reduce da un’annata da incubo e che dovrà ripensare molto.

Juventus che per la verità tra le incognite principali ha anche quella legata all’allenatore, con la posizione di Allegri in questo momento non così salda come si poteva pensare, e al direttore sportivo, con il dossier Giuntoli che non si sblocca. Molto attivo, in ogni caso, Giovanni Manna, che per il momento è stato promosso in posizione operativa e che sta scandagliando varie opportunità in tutta Europa. Dopo il viaggio a Londra per valutare le proposte di Chelsea e Tottenham per Vlahovic e Kulusevski, adesso il radar volge in direzione Real Madrid. Da dove potrebbe arrivare un doppio colpo molto interessante e a condizioni economiche fattibili.

Juventus, doppia freccia Real sulla fascia destra: ritorno di fiamma

Sono due i giocatori che Carlo Ancelotti lascerebbe andare senza particolari rimpianti. Per uno di questi, si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dopo averlo già valutato lo scorso inverno.

Si tratta di Alvaro Odriozola, che, tornato al Real dopo il prestito alla Fiorentina, nella stagione appena conclusa ha visto pochissimo il campo. L’altro nome è quello di Lucas Vazquez, già nel mirino per la fascia destra che la Juventus dovrà ricostruire. L’addio probabile di Cuadrado e l’infortunio di De Sciglio rendono concreta l’ipotesi del doppio assalto. La valutazione di Odriozola potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni, quella di Lucas Vazquez tra i 6 e gli 8 milioni.